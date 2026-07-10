Evropska komisija odgovorila prevoznicima: Nema izmjena pravila EES i ograničenja 90-180 dana u kratkom roku

Mjesecima su upozoravali, blokirali granice i tražili da ih Brisel čuje. Odgovor Evropske komisije konačno je stigao. Dobra vijest je da je Brisel prvi put priznao da pravilo 90 dana boravka u periodu od 180 dana u Šengen zoni ozbiljno pogađa profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Loša je da od izmjene pravila, bar za sada, nema ništa.

,,Komisija potvrđuje da su razmatrane različite mogućnosti, uključujući potpuno izuzimanje profesionalnih vozača iz obaveze registracije u EES sistemu. Međutim, zaključeno je da takvo rješenje nije moguće u kratkom roku’’, navode iz Evropske komisije.

Nezadovoljni i razočarani su i u Konzorcijumu Logistika BiH. Po svemu sudeći, moglo bi kažu doći do novih blokada.

,,Vozači koji aktivno rade, njihovi dani biće ispunjeni uskoro ispunjeni nekad krajem avgusta, početkom septembra. Ako ponovo počnu da nam zaustavljaju kamione na granicama organizovaćemo novi sastanak gdje ćemo dogovoriti potpune blokade svih granica EU’’, rekao je Nikola Brković, član Konzorcijuma Logistika BiH

Drugim riječima, teret prilagođavanja ostaje na prevoznicima. Moraće drugačije planirati vožnje, raspoređivati vozače i tražiti način da posao ne trpi.

,,Posljedice će sigurno snositi i naše transportne firme, da ne kažem čitava privreda BiH. Mi nemamo rezervnih vozača kao rezervnih igrača na klupi da bi ih mogli smijeniti i poslati svježe vozače u kamione. Radićemo kako nas budu zaustavljali, tako ćemo parkiravati ili jednostavno seliti svoj kapital u zemlje EU pa pokušati tamo naći neku sreću’’, rekao je Igor Beben, predsjednik Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske.

Izgleda da smo predaleko Briselu, kažu iz STKBiH. Jedno od mogućih rješenja mogla bi biti implementacija novog ugovora sa Republikom Hrvatskom o graničnim prelazima.

,,Velika su očekivanja od rješavanja ovog bilateralnog pitanja sa Republikom Hrvatskom, koja je prva i jedina pozitivno odreagovala i izmijenila svoj zakon o boravku stranaca. Sada se očekuje donošenje pravilnika kojima će se definisati potrebni dokumenti da bi neko ostvario to pravo. Da bi vozač iz treće države kao što je BiH dobiti D vizu na godinu dana’’, rekao je Zijad Sinanović, direktor Sektora za transport i komunikacije Spoljnotrgovinske komore BiH.

Borili su se da pravila budu promijenjena. Umjesto toga dobili su odgovor da će se oni morati prilagoditi pravilima. Bar za sada. Iz resornog Ministarstva komunikacija i transporta BiH na naše upite nismo dobili od odgovore. Nisu htjeli ni pred naše kamere. Bar za sada.