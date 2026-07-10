Nuždić: Zločin u Zalazju i Sasama jedan od najtežih u srednjem Podrinju

Napad muslimanskih snaga na Zalazje i Sase 8. juna i na Petrovdan, 12. jula, 1992. godine jedan je od najtežih zločina nad Srbima u srednjem Podrinju, a posmrtni ostaci nekih od ubijenih do danas nisu pronađeni, rekao je v.d. direktora Republičkog centra za ostraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Nuždić je rekao da su veliki hrišćanski praznici, kao i mnogo puta kroz istoriju, bili dani stradanja srpskog naroda.

"Tijela nekih od ubijenih bila su oskrnavljena nakon smrti, zbog čega je Suad Samajlović pravosnažno osuđen na svega tri godine zatvora. Osim ove presude, za ovaj zločin niko više nije pravosnažno osuđen", rekao je Nuždić Srni povodom predstojećeg obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Zalazju i Sasama kod Srebrenice.

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Nuždić je naglasio da su Srbi iz srednjeg Podrinja bili izloženi zločinima od početka rata, podsjetivši da je 8. maja 1992. godine ubijen narodni poslanik Goran Zekić.

"Samo mjesec dana kasnije, 8. juna 1992. godine, prvi put je napadnuto selo Zalazje i ubijeno je devet lica, a veći dio sela je spaljen i razoren. Ovaj napad bio je uvertira za tragediju koja će uslijediti", ukazao je Nuždić.

Istakao je da su malobrojni i slabo naoružani branioci sela pružali su otpor, pokušavajući da omoguće civilnom stanovništvu da se povuče na bezbjednu teritoriju.

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"Uprkos njihovoj žrtvi, selo je spaljeno, a mnogi Srbi ubijeni ili zarobljeni. Među zarobljenima je bila grupa Srba u kojoj je bio sudija Slobodan Ilić. Odvedeni su u Srebrenicu, gdje su nakon zarobljavanja ubijeni. U istom periodu u Srebrenici je ubijena i medicinska sestra Radivojka Milanović, kao i još jedna Srpkinja", kaže Nuždić.

Zaključio je da je Republički centar dokumentovao i ovaj zločin kako bi istina ostala zabilježena i da žrtve ne bi bile prepuštene zaboravu, prenosi "Srna".

U Zalazju u opštini Srebrenica na Petrovdan biće obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan, 12. jula 1992. godine, u ovom selu i u Sasama, kao i u Biljači i Zagonima na području Bratunca.

Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih, tog tragičnog Petrovdana nestala su 22 Srbina od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 10. juna 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju, prilikom traženja nastradalih Bošnjaka.

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Posmrtni ostaci stradalih su poslije više od godinu identifikovani i sahranjeni na Petrovdan 2012. godine, dok je dvoje ekshumirano, identifikovano i sahranjeno ranije.

Deset nestalih još nije pronađeno gubi im se svaki trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici. Od zarobljenih niko nije preživio i niko nije odgovarao za njihova ubistva.