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Episkop Sergije: BiH kao zemlja apsurda

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 21:31

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Епископ Сергије
Foto: Youtube/ Radio Svetigora

U BiH, prošlost nas uči, ukoliko nema dogovora ima sukoba. Svako ko želi mir, napredak i suživot jednih sa drugima, mora pokazati elementarno poštovanje prema onom drugom, njegovom mišljenju, potrebama i željama, istakao je episkop bihaćko-petrovački Sergije.

Naveo je da je dogovor ključ opstanka ove zemlje.

"A oni koji se u nju kunu, smatrajući se i predstavljajući njenim zaštitnicima, čine sve da u ovoj izmučenoj zemlji posiju sjeme razdora, koje već odavno, nažalost, daje svoje obilate plodove. Svjedoci smo da se politika, ona koja nije samo prosto stranačka i predizborna već i duboko destruktivna, po ovu zemlju i njen mir, snažno uplela i u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, jer je više nego očito da je pokušaj bošnjačkih članova Predsjedništva BiH da nametnu prisustvo stranih članova u ovoj Komisiji ništa drugo do izostavljanje konsenzusa kao jedinog prihvatljivog rješenja za sva važnija pitanja ove zemlje", rekao je episkop Sergije.

Ističe da "ono što se zajednički ne dogovorimo nikoga ne obavezuje, a što se dogovorimo zajedno ćemo i provesti".

"Toliko prosto, jednostavno i prihvatljivo, a toliko teško i nedostižno u ovoj našoj zajedničkoj zemlji prepunoj apsurda. Zar je toliko teško da uvažimo jedni druge, da kompromisom dođemo do zajedničkih odluka, da se konačno naučimo da preglasavanje bilo koga nije put već stranputica? - naglasio je episkop Sergije.

Upitao je zar je nemoguće doći do zajedničkih odluka, do razumnih rješenja koja će biti dobra za sve, pa i za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika?

"Da je volje, prvenstveno one ljudske, politička rješenja bila bi moguća, ali se istrajava da se ubaci neko sa strane koji će tobože raditi za našu zajedničku korist. U takve naume ne bi povjerovala ni mala djeca, pa ne možemo ni mi koji smo svjedoci da je preglasavanje, ono referendumsko, odvelo ovu zemlju na ratni put na kojem su stradale hiljade nevinih i Srba i Bošnjaka i Hrvata. Zar nas vrijeme nije ništa naučilo ili ćemo, opet, poći stranputicom preglasavanja umjesto da konsenzus bude temelj koji će ovu zemlju učiniti snažnijom i prijatnijom za sve njene narode?", dodao je episkop Sergije.

Istakao je da će Srpska pravoslavna crkva će sačuvati svoju imovinu i status, ali nikada na uštrb drugih, niti će to činiti tako što će otimati ili osporavati tuđe.

"Naš put je put razgovora i dogovora, a to isto želimo i tražimo za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, gdje domaći stručnjaci zajednički konsenzusom rješavaju zajednička pitanja. Na kraju, reći ću ono što sam rekao nekoliko puta: Ako BiH a ikada nestane, nestaće baš zbog onih koji se danas predstavljaju kao njeni zaštitinici. Apsurdno, ali istinito!", zaključio je episkop Sergije.

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Episkop Sergije

zemlja apsurda

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