Hitna pomoć u pratnji policije dovezla Amira Pašića Faću na KUM

Hitna pomoć je u pratnji policije prebacila Amira Pašića Faću na KUM Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, on je prije nekoliko dana pušten iz pritvora nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje.

U pritvoru u Orašju je proveo devet mjeseci, a prošle sedmice je prvostepeno osuđen na dvije godine i osam mjeseci zbog psovki upućenih novinarkama, supruzi Elmedina Konakovića i ministru Rami Isaku. Takođe je prvostepeno osuđen za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića na četiri mjeseca uslovne kazne.

(Avaz)