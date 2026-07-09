Hitna pomoć u pratnji policije dovezla Amira Pašića Faću na KUM

Autor:ATV redakcija
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Hitna pomoć je u pratnji policije prebacila Amira Pašića Faću na KUM Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, saznaje portal "Avaza".
Podsjećamo, on je prije nekoliko dana pušten iz pritvora nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje.
U pritvoru u Orašju je proveo devet mjeseci, a prošle sedmice je prvostepeno osuđen na dvije godine i osam mjeseci zbog psovki upućenih novinarkama, supruzi Elmedina Konakovića i ministru Rami Isaku. Takođe je prvostepeno osuđen za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića na četiri mjeseca uslovne kazne.
(Avaz)
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