Požar na graničnom prelazu između BiH i Hrvatske: Vozač opazio dim

Na graničnom prelazu Gornji Varoš, na ulazu u Hrvatsku, u utorak, 8. jula, oko 13 časova, došlo je do samozapaljenja drvenog uglja u priključnom vozilu teretnog kamiona kojim je upravljao 34-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Vozač pokušao da ugasi vatru

Vozač je, prilikom obavljanja carinskih formalnosti, primijetio dim ispod cerade priključnog vozila i pokušao da ugasi požar protivpožarnim aparatima, ali u tome nije uspio.

Požar su potom ugasili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Varoš.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, niti je postojala opasnost od širenja požara.

Uzrok hemijska reakcija drvenog uglja

Uviđajem, koji su obavili policijski službenici u prisustvu inspektora zaštite od požara, utvrđeno je da je do samozapaljenja došlo usljed hemijske reakcije drvenog uglja koji se nalazio upakovan u vrećama na paletama u priključnom vozilu.

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U požaru je izgorio i nagorio dio drvenog uglja, kao i bočna cerada priključnog vozila.

Policija će o ovom događaju dostaviti izvještaj Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu, prenosi Fenix-magazin.