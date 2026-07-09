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Peskov: Dovoljan potencijal za nastavak specijalne vojne operacije

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 13:19

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Rusija je spremna za pronalaženje mirnog rješenja za ukrajinsko pitanje, ali ima dovoljan potencijal da djeluje nezavisno i nastavi specijalnu vojnu operaciju, rekao je Rojtersu portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je komentarisao raniju objavu Rojtersa u kojoj je navedeno da će Rusija, navodno, odustati od ideje da se pronađe diplomatsko rješenje za sukob u Ukrajini nakon nedavnih ukrajinskih napada na rusku teritoriju.

Peskov je ranije naveo da što kijevski režim više vrši napade na rusku teritoriju, to će morati da bude šira tampon zona na granici sa Ukrajinom, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Ruska vojna operacija 2026

Rusija

Ukrajina

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