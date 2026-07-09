Rusija je spremna za pronalaženje mirnog rješenja za ukrajinsko pitanje, ali ima dovoljan potencijal da djeluje nezavisno i nastavi specijalnu vojnu operaciju, rekao je Rojtersu portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je komentarisao raniju objavu Rojtersa u kojoj je navedeno da će Rusija, navodno, odustati od ideje da se pronađe diplomatsko rješenje za sukob u Ukrajini nakon nedavnih ukrajinskih napada na rusku teritoriju.

Peskov je ranije naveo da što kijevski režim više vrši napade na rusku teritoriju, to će morati da bude šira tampon zona na granici sa Ukrajinom, prenosi Srna.