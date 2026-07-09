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Užas u Njemačkoj: Toplotni talas odnio više od 5.000 života

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 11:26

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врућина висока температура
Foto: Pexel/Andrea Piacquadio

Zbog posljedica ekstremnih vrućina preminulo je više od 5.000 ljudi u Njemačkoj, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Robert Koh (RKI).

Institut navodi da je najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen tokom toplotnog talasa krajem juna.

Prema sedmičnom izvještaju RKI, vrućine su bile povezane sa oko 5.120 smrtnih slučajeva, od kojih se približno 4.270 odnosilo na osobe starije od 75 godina, prenosi Rojters.

RKI navodi da je među žrtvama bilo više žena nego muškaraca, uglavnom zato što žene čine veći dio najstarije populacije.

Služba Evropske unije za klimatske promjene Kopernikus saopštila je da je zapadna Evropa imala najtopliji jun otkako postoje mjerenja, sa prosječnom temperaturom od 20,74 stepena Celzijusa, prenosi Tan‌jug.

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Vlasti u Francuskoj, Belgiji, Španiji i Holandiji prijavile su više od 4.700 dodatnih smrtnih slučajeva tokom perioda od 20. do 28. juna, koji je obuhvatio najintenzivniji dio toplotnog talasa.

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

Njemačka

Rekordni toplotni talas

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