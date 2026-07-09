Minić: Srpska lider u smislu protoka i isporuke gasa

Republika Srpska je lider u smislu protoka i isporuke gasa na ovom prostoru, izjavio je danas predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić povodom priprema za novi sporazum sa ruskim "Gaspromom" o isporuci prirodnog gasa.

"Mislim da pokazujemo koliko je bitna otvorenost Republike Sropske i prema Ruskoj Federaciji i generalno prema zemljama prijateljima, sada i prema SAD, to pravi ogromne benefite", rekao je Minić novinarima u Nevesinju.

On je naveo da su Srbi narod koji će svima u BiH omogućiti da ima gas, iako bi mogli da onemoguće onima koji pišu grafite protiv Srba.

"Kad gradimo institucije, kada smo energetski, ekonomski jaki, onda nam ne mogu ništa", ocijenio je Minić.

Voljeti Srpsku, graditi njene institucije i ništa joj ne mogu

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao da se Republika Srpska mora voljeti, a njene institucije graditi da joj ne mogu ništa.

"Uporno ponavljam da, ko god predstavlja bilo kakvu instituciju, radi u njoj, mora raditi u ime i za račun Republike Srpske, voljeti Republiku Srpsku", rekao je Minić novinarima u Nevesinju.

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Odgovarajući na pitanje o grafitima mržnje prema Srbima, ukazao je na vraćanje vampirluka.

"Moramo se spremiti za to i graditi kulturu sjećanja da nas to ne iznenađuje i a izgraditi institucije da nam ne mogu ništa. Onda smo pobijedili", rekao je Minić.

Napomenuo je da je danas u Nevesinju gdje se obilježava 151 godina od kada je srpski narod ustao jer više nije mogao izdržati taj zulum.

Srbi moraju imati državnu zajednicu koja ih štiti od uništenja

Borba srpskog naroda za slobodu nije završena, ali Srbi moraju da imaju državnu zajednicu koja ih štiti od uništenja i na tome će se raditi, rekao je danas predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na obilježavanju 151 godine od Nevesinjske puške.

Minić je u obraćanju okupljenima u selu Krekovi kod Nevesinja naglasio potrebu da srpski narod treba da zbije redove još više, pravi još snažnije i organizovanije institucije Republike Srpske, javno kaže da Drina nije granica već kičma, a Srpska i Srbija plućna krila srpskog naroda i da je srce u Srbiji.

"Moramo biti snažni, voljeti sebe i Republiku Srpsku i Srbiju, u koju smo zagledani, reći da srpski narod ima pravo da se brani. Srpski narod je slobarski i i nikada neće dozvoliti da bude pokoren", istakao je Minić.

Minić je naveo da Srbi nisu ni protiv koga niti koga mrze, ali je istakao da nas je malo "preteklo" poslije svih stradanja od turaka, pa Austrougara, ustašluka, fašizma.

"Ubijali su nas gdje su stigli. Veoma malo nas je preteklo da se po bilo čemu dijelimo", rekao je Minić.

Podsjetio je na riječi guslara "da ne bješe krsta i molitve davno bi nas brojali u mrtve", te istakao da će borba srpskog naroda za slobodu vjerovatno trajati dok god postojimo.

Naveo je ni da srpske harambaše prije 151 godinu nisu mislile da imaju vojsku i opremu da to urade ali su imali iskru.

"Ideja ne smije da se gasi, ideja su Republika Srpska i Srbija. Srbi moraju da imaju državnu zajednicu koja ih štiti od uništenja i na tome ćemo raditi. Onaj ko poznaje istoriju zna da je to jedni mogući način da opstanemo", zaključio je Minić.