Počela rasprava: Za veličanje NDH i tzv. Armije BiH do tri godine zatvora

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim predviđa do tri godine zatvora za veličanje Nezavisne države Hrvatske i takozvane Armije BiH.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je u uvodnom obraćanju da je Narodna skupština na sjednici 17. marta usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.

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Istakao je da se ovim zakonskim dopunama uvode dva nova krivična djela, veličanje i javno isticanje ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i tzv. Armije BiH.

"Republika Srpska ima pravo i odgovornost da zaštiti mir svojih građana. Ne smijemo dozvoliti da se ideologije koje su nanijele štetu našem narodu veličaju. Ova djela imaju preventivni karakter i nije cilj da se kažnjava", rekao je Selak.

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Dopunom ovog zakona propisuje se da ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije BiH kazniće se kaznom do tri godine zatvora.