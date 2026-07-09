Ovi gradovi i opštine dobijaju novac: 34 miliona za 14 projekata

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske dopunila je odluku o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Srpske za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, čime je obuhvaćeno 14 projekata ukupne vrijednosti 34.744.366 KM.
Riječ je o tri projekta na republičkom i 11 na lokalnom nivou.
Dopuna se odnosi na podršku infrastrukturnim projektima u Šekovićima, Kneževu, Trebinju, Vlasenici, Istočnom Sarajevu, izgradnji objekta Policijske stanice Šamac, provođenje postupka potpune eksproprijacije nepokretnosti - regionalni put Šarci-Borogovo, poddionica Šarci-Osmaci.
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Riječ je i o modernizaciji informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, asfaltiranju i rekonstrukciji puteva na području opštine Šipovo, opremanju vrtića u opštini Pelagićevo, izgradnji i opremanju dječijeg vrtića u opštini Bileća, rekonstrukciji puta u opštini Petrovac, podršci kapitalnim projektima u gradu Istočno Sarajevo, te kupovina, adaptacija i opremanje Centra za medicinu rada i sporta u Prijedoru.
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