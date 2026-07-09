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Vijek i po od Nevesinjske puške: Pomen hercegovačkim junacima

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 11:29

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У Крковима код Невесиња служен је парастос код спомен-обиљежја херцеговачких устаницима поводом 151 године од Невесињске пушке, устанака српског народа у Херцеговини.
Foto: ATV

U Krekovima kod Nevesinja služen je parastos kod spomen-obilježja hercegovačkih ustanicima povodom 151 godine od Nevesinjske puške, ustanaka srpskog naroda u Hercegovini.

Parastosu prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić i delegacija Narodne skupštine.

U nastavku obilježavanja 151 godine od Nevesinjske puške biće položeni vijenci i cvijeće kod spomen-obilježja ustanicima.

Nakon polaganja vijenaca biće održan kulturno-umjetnički program, a planirana su i obraćanja zvaničnika.

Prva Nevesinjska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi u opštini Nevesinje 9. jula 1875. godine protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu BiH, uz podršku Srbije i Crne Gore.

To je vremenom preraslo u srpsko-turski rat. Ubrzo je došlo do Berlinskog kongresa 1878. godine kojim su Srbija i Crna Gora dobile nezavisnost i teritorijalno proširenje, dok je Austrougarska na 30 godina okupirala BiH.

Druga Nevesinjska puška, poznatija kao Uloški ustanak, izbila je u januaru 1882. godine napadom ustanika na austrougarsku žandarmerijsku stanicu u Ulogu zbog donošenja takozvanog Vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz BiH.

Nevesinjska antifašistička puška predstavlja oružani otpor ustašama 3. juna, 1941. godine, u selu Drežanj, nakon masakra 27 ljudi u selu Udružnje kod Nevesinja.

Ovaj oružani otpor fašističkom okupatoru se u trećoj knjizi Otadžbinskog rata Rusije pominje kao prvi antifašistički ustanak u porobljenoj Evropi, ali ga komunističke vlasti bivše Jugoslavije nisu proglasile za dan ustanka protiv okupatora.

Obilježavanje 151 godine od Nevesinjske puške organizuju odbori vlada Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

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Tagovi :

Nevesinje

Parastos

služen parastos

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