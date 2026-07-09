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Ko je bila Boni Tajler? Dva puta mijenjala ime zbog karijere

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 12:31

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Ко је била Бони Тајлер? Два пута мијењала име због каријере
Foto: Youtube/HEY-U Mediagroup

Preminula je Boni Tajler, poznata po hitovima kao što su "Total Eklipse of the Heart".

Legendarna velška pjevačica Boni Tajler preminula je u 75. godini u bolnici u Portugalu.

Njena porodica i menadžment potvrdili su da je neočekivano preminula u noći između 8. i 9. jula 2026. godine, usljed komplikacija izazvanih teškom bolešću zbog koje je bila na liječenju.

Slavu je stekla krajem 1970-ih godina hitovima kao što su "Lost in France" i "Mor den a Lover".

Tokom 1980-ih prešla je na rok muziku zahvaljujući saradnji sa tekstopiscem i producentom Džimom Stajnmanom, koji je bio poznat i po radu sa Mit Loufom. Stajnman je napisao njen najveći hit „Total Eclipse of the Heart“, kao i njenu drugu veoma popularnu pjesmu "Holding Out for a Hero".

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Njen najnoviji studijski album je "The Best Is Jet To Kome" iz 2021. godine, što je ukupno njen 18. album. Takođe je predstavljala Veliku Britaniju na Pjesmi Evrovizije 2013. godine sa numerom "Believe in Me", gd‌je je zauzela 19. mjesto.

D‌jetinjstvo i počeci

Boni Tajler je rođena 8. juna 1951. godine, a svoj 74. rođendan proslavila je 2025. godine. Njeno pravo ime je Gejnor Hopkins, a rođena je u Skjuejnu u Velsu. Njeni roditelji bili su rudari Glindur i domaćica Elsi Hopkins. Odrasla je u četvorosobnoj državnoj kući sa tri sestre i dva brata, a školu je napustila bez ikakvih formalnih kvalifikacija.

Nakon što je radila u bakalnici, prijavila se na lokalno takmičenje talenata. Osvajanje drugog mjesta inspirisalo ju je da započne muzičku karijeru. U početku je promijenila ime u Šerin Dejvis kako je ne bi miješali sa velškom folk pjevačicom Meri Hopkin.

Godine 1975, dok je pjevala sa svojim bendom u Svonsiju, primijetio ju je lovac na talente Rodžer Bel, koji ju je pozvao u London da snimi demo snimak. Izdavačka kuća RCA Records joj je ubrzo ponudila ugovor i preporučila joj da ponovo promijeni ime. Nakon što je sastavila listu imena i prezimena iz jednih novina, izabrala je ime – Boni Tajler.

Boni Tajler se udala za Roberta Salivana, investitora u nekretnine i učesnika u džudou na Olimpijskim igrama 1972. godine, u julu 1973. godine. Par nije imao d‌jece; Boni je, nažalost, imala pobačaj u svojoj 39. godini, prenosi Mondo.

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Preminula Boni Tajler

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