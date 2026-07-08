Udavio se poznati jutjuber: Prijatelj otkrio potresne detalje njegovih posljednjih trenutaka

Američki fitnes influenser i jutjuber Konor Marfi preminuo je u 36. godini u Bangkoku, a okolnosti njegove smrti potresle su njegove fanove širom svijeta.

Vijest o njegovoj smrti danima se širila internetom, a konačno ju je potvrdio njegov bliski prijatelj i kolega Toni Hjudž, koji je otkrio detalje posljednjih trenutaka života poznatog influensera.

Kako je naveo, Konor je živio u luksuznom kompleksu na golf-terenu u Bangkoku, gd‌je je imao kuću čiji je balkon izlazio direktno na jezero.

"Konor Marfi je živio na golf-terenu u Bangkoku, koji je prelijep, i tamo je imao lijepu kuću. Ona se doslovno nalazila uz vodu. Njegov zadnji balkon izlazio je na vodu. To se može vid‌jeti na njegovom Instagramu i objavama koje je dijelio. Na kraju se utopio u jezeru u vlastitom dvorištu. Mnogo je drugih stvari tome prethodilo, ali tako je završio svoj život, utapanjem. Prije smrti tvrdio je da je stekao određene nadljudske sposobnosti, i to nije bila šala – stvarno je vjerovao da ih je postigao. Ja i mnogi drugi prijatelji podržavali smo ga u tome, kao što biste podržali prijatelja koji ima velike snove i želi ostvariti takve sposobnosti", izjavio je Huge.

Prema navodima lokalnih medija, spasilačke službe pozvane su nakon prijave da se influenser ponašao neobično i van kontrole.

Navodno je prilazio nepoznatim vozilima, pokušavao davati novac prolaznicima, vikao i izvodio neobične pokrete.

Kada je policija stigla na mjesto događaja, on je u naletu rastrojstva skočio u jezero i nastavio plivati sve dok se nije potpuno iscrpio i nestao ispod površine vode.

Ronioci su njegovo beživotno tijelo pronašli 30 minuta kasnije, oko 20 metara od obale. Na tijelu, prema prvim informacijama, nisu pronađeni tragovi nasilne smrti.

Tokom pretrage njegovog vozila policija je pronašla dva nekorištena šprica i nekoliko tableta čiji sastav za sada nije poznat.

Njegova d‌jevojka izjavila je da ga nikada nije vid‌jela da koristi narkotike te da ne zna šta je moglo izazvati njegovo neobično ponašanje.

Istražitelji su istaknuli da pronađeni predmeti za sada ne moraju imati nikakve veze sa smrću influensera, a konačan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije i toksikoloških analiza.

Konor Marfi bio je poznat po fitnes sadržaju, a na svoja dva YouTube kanala imao je više od tri miliona pratilaca.

Njegov Instagram profil pratilo je gotovo 380.000 ljudi, koji su ostali šokirani viješću o njegovoj smrti.