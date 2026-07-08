Drama u Njemačkoj: Hrvatski državljanin (16) nožem ranio dvije učenice

U bavarskom gradu Šongau u gimnaziji, šesnaestogodišnji hrvatski državljanin nožem je ranio dvije trinaestogodišnje d‌jevojčice.

Ovo su informacije Bilda.

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom liječenju, kao i da je donedavno živio sa roditeljima. On nije želio da potvrdi informacije da je tinejdžer bivši učenik škole, navodeći da se to još provjerava.

"Postoje indicije da je osumnjičeni i ranije skretao pažnju na sebe zbog prijetnji nasiljem", rekao je Herman.

Napadač bio na psihijatrijskom liječenju

Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom liječenju. On nije želio da potvrdi informacije da je tinejdžer bivši učenik gimnazije, navodeći da se ta okolnost još provjerava.

"Postoje indicije da je osumnjičeni i ranije skretao pažnju na sebe zbog prijetnji nasiljem", rekao je Herman.

Prema njegovim riječima, šesnaestogodišnjak je hrvatski državljanin koji je donedavno živio sa roditeljima.

Istraga u toku, motiv i dalje nepoznat

Napad se dogodio tokom redovne nastave u gimnaziji u Šongauu, gradu jugozapadno od Minhena. Dvije trinaestogodišnje učenice zadobile su ubodne rane, ali prema informacijama njemačkih vlasti nisu životno ugrožene.

Policija je saopštila da za sada nema naznaka da je u napadu učestvovao još neko.

"Trenutno polazimo od pretpostavke da je počinilac d‌jelovao sam. Nema indicija da je imao saučesnike", navela je Policijska uprava Gornje Bavarske Jug.

Tokom potrage za osumnjičenim bio je angažovan i policijski helikopter, dok istražioci nastavljaju da utvrđuju motiv napada i provjeravaju da li je tinejdžer bio sadašnji ili bivši učenik škole.