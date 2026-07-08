Roditelji d‌jevojčice Rejhan Mušanović, koja je preminula 2. jula u petoj godini života, oglasili su se potresnom objavom na društvenim mrežama, u kojoj su iznijeli teške optužbe.

Podsjetimo, d‌jevojčica je u četvrtak, 2. jula, u besvjesnom stanju prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica, gd‌je su ljekari, uprkos svim naporima, mogli samo da konstatuju smrt.

Kako je ranije za portal Radiosarajevo.ba potvrdila portparolka MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, o slučaju je obaviješten dežurni tužilac, koji je naložio obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Obdukcija obavljena u Tuzli

U emotivnoj objavi roditelji navode da je obdukcija obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na zahtjev glavne načelnice i konzilijuma ljekara, koji su, kako tvrde, bili šokirani stanjem u kojem je d‌jevojčica stigla.

Roditelji tvrde da su tokom prethodnih dana obilazili više zdravstvenih ustanova u Brčkom, ali da, uprkos vidljivo teškom stanju d‌jevojčice, nisu urađene dodatne dijagnostičke pretrage niti su preduzete hitne mjere liječenja.

"Otok se širio, a niko nije reagovao"

Majka navodi da je d‌jevojčica prvobitno pregledana i vraćena kući uz terapiju i uvjeravanja da će se stanje poboljšati.

Kako tvrdi, otok lica i usne šupljine ubrzano se pogoršavao, dijete više nije moglo normalno da diše, guta ni govori, a u ustima su se pojavile rane, krvarenje i gnojne promjene.

„Postoji mnogo toga što se dogodilo u tako kratkom vremenu. Sreća je što sam sve dokumentovala i snimala jer sam duboko u sebi osjećala da nešto nije u redu“, napisala je majka.

Roditelji navode da su u Tuzli urađena dva brisa, nakon kojih je, kako tvrde, utvrđeno prisustvo bakterije streptokokus pneumonije (Streptococcus pneumoniae), odnosno pneumokoka.

Prema njihovim riječima, upravo je ta infekcija, koja se, kako tvrde, veoma brzo razvijala, dovela do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja i otkazivanja organa.

U objavi su pozvali roditelje da obrate pažnju na simptome kod d‌jece te naveli da bi, prema informacijama koje su dobili, kod ovakvih simptoma trebalo pravovremeno uraditi bris grla radi utvrđivanja uzročnika infekcije.

"Neću stati dok ne ispunim obećanje svojoj curici"

Na kraju objave roditelji poručuju da neće odustati od borbe za, kako navode, utvrđivanje odgovornosti.

„Zaklela sam se da neću stati dok ne ispunim obećanje svojoj curici, a to je da više nijedno dijete ne umre i da nijedan roditelj ne doživi ono što smo mi doživjeli“, napisala je majka.

Izrazili su i razočaranje što, kako tvrde, iz pojedinih zdravstvenih ustanova nakon smrti njihove kćerke nisu dobili ni izraz saučešća.

Podsjećamo, nakon završene obdukcije, javnosti je saopšteno da je smrt d‌jevojčice nastupila prirodnim putem.