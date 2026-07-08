Raste strah od problema u snabdijevanju: Gorivo ponovo poskupljuje

Cijene nafte skočile su u srijedu gotovo pet odsto i dostigle najviši nivo u posljednje dvije sedmice, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp upozorio Iran da će Sjedinjene Američke Države vjerovatno izvesti dodatne udare u srijedu uveče, poslije napada prethodnog dana, dodajući da bi mogle preuzeti i ostrvo Harg.

Fjučersi na sirovu naftu Brent porasli su za 3,81 dolar, odnosno 5,14 odsto, na 77,97 dolara po barelu u 13.39 časova po GMT-u, dok je američka sirova nafta Vest Teksas intermidijet (West Texas Intermediate – WTI) poskupjela za 3,36 dolara, odnosno 4,77 odsto, na 73,80 dolara po barelu.

Oba referentna tipa nafte ranije tokom trgovanja dostigla su najviše nivoe od 22. juna.

Oba su u utorak poskupjela oko tri odsto nakon što su SAD ukinule opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske sirove nafte.

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Tramp je ranije u srijedu rekao da je memorandum o razumijevanju potpisan sa Iranom radi okončanja sukoba „gotov“, dodajući da ne želi da pregovara sa Teheranom.

– U osnovi, nafta bi trebalo da se trguje po višim cijenama. Tržište je željno tražilo neku vrstu rješenja i razlog za optimizam – rekao je Ole Hvalbi iz istraživačkog odjeljenja SEB-a, dodajući da obnovljena Trampova retorika o napadima na Iran takođe podstiče rast cijena.

– I dalje ne uspijevamo da iz Hormuškog moreuza izvučemo sve što bi trebalo, a zalihe u zemljama OECD-a nalaze se na najnižem nivou u posljednje 23 godine – dodao je.

Sporazum, postignut uz posredovanje Pakistana prošlog mjeseca i kojim je bio predviđen period od 60 dana za pregovore, našao se pod pritiskom nakon što su SAD izvele nove udare na Iran.

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Američka Centralna komanda saopštila je u utorak da su vazdušni udari SAD bili odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Hormuški moreuz.

Iranska Revolucionarna garda potom je saopštila da je rano u srijedu gađala američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu.

Napadi su ponovo izazvali zabrinutost zbog saobraćaja tankera kroz Hormuški moreuz, kojim je prije početka rata krajem februara prolazila oko petina svjetskog snabdijevanja energijom.

Iran preko ostrva Harg izvozi 90 odsto svoje sirove nafte. Ostrvo se nalazi 16 milja, odnosno 26 kilometara, od iranske obale u sjevernom dijelu Persijskog zaliva i oko 300 milja, odnosno 483 kilometra, sjeverozapadno od Hormuškog moreuza.

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Preuzimanje Harga omogućilo bi SAD da ozbiljno poremete iransku trgovinu energentima.

Razlika u cijenama Brenta za isporuke u periodu od tri mjeseca povećana je na 2,36 dolara po barelu, što je najviši nivo od 16. juna. Tržište je tako nastavilo da se kreće ka strukturi poznatoj kao bekvordejšn (backwardation), nakon što je još 6. jula bilo u kontangu (contango), dok su trgovci ponovo procjenjivali kratkoročne rizike za snabdijevanje na Bliskom istoku.

Bekvordejšn, situacija u kojoj je cijena nafte za neposrednu isporuku viša od cijene barela za kasnije rokove, obično ukazuje na zategnutije kratkoročno snabdijevanje.

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– Trampova tvrdnja da je memorandum o razumijevanju gotov povećava mogućnost ponovnog zatvaranja Hormuškog moreuza, u trenutku kada ponovo počinje ciklus eskalacije – rekao je Saul Kavonik, šef istraživanja u kompaniji MST Marki (MST Marquee).

Najmanje četiri tankera za prevoz nafte i gasa odustala su od pokušaja prolaska kroz moreuz i okrenula se nazad, pokazali su podaci o praćenju brodova, nakon što su obnovljeni napadi na plovila povećali zabrinutost za bezbjednost.

Nakon što su SAD i Iran prošlog mjeseca potpisali primirje, cijene nafte pale su na nivoe zabilježene prije rata, a trgovci su nagomilali velike kratke pozicije u naftnim fjučersima, kladeći se na dalji pad cijena.

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Od početka sukoba, države su smanjivale svoje zalihe kako bi nadoknadile nedostatak u snabdijevanju.

HSBC je snizio prognozu cijene sirove nafte Brent za 2026. godinu sa 95 na 80 dolara po barelu, polazeći od pretpostavke da će se izvoz nafte iz Persijskog zaliva vratiti u normalu do kraja septembra.

U međuvremenu, Kina je ukinula ograničenja na izvoz prerađenih naftnih derivata do kraja jula i dozvolila jednoj privatnoj rafineriji da nastavi isporuke nakon četvoromjesečne pauze, rekli su u srijedu izvori iz trgovinskog sektora.

Izvještavali Anušri Mukerdži iz Bengalurua, Juka Obajaši iz Tokija i Džezlin Ler iz Singapura. Dodatno izvještavali Seher Darin iz Londona i Florens Tan iz Singapura. Tekst uredili Džo Bavije, Ejdan Luis, Mark Poter i Nik Ziminski.