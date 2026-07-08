Fico ne vjeruje vjetru: Smatra da je budućnosti u ovim izvorima energije

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da su Slovačkoj za pokrivanje očekivanog velikog rasta potrošnje električne energije potrebni strateški izvori velikih razmjera, poput nuklearnih i hidroelektrana, a ne vjetroparkovi.

Fico je u intervjuu za TASR rekao da se i dalje protivi ulaganju u vjetroelektrane, navodeći da Slovačkoj nisu potrebni izvori energije iz vetra, već stabilni veliki energetski kapaciteti.

"Slovačkoj nije potrebna energija vjetra, potrebni su nam izvori velikih razmjera, a to znači nuklearna i hidroenergija", rekao je Fico.

On je naveo primjer hidroelektrane Gabčikovo, koja prema njegovim riječima proizvodi oko 10 odsto ukupne električne energije u Slovačkoj, dok se više od 70 odsto električne energije trenutno proizvodi iz nuklearnih izvora.

Fico je dodao da se Slovačka približava udjelu od 80 odsto električne energije proizvedene iz nuklearne energije, ali da će zbog postepenog gašenja starijih izvora u budućnosti biti potrebno njihovo zamjenjivanje novim kapacitetima.

Slovački premijer je ocijenio da građani ne treba da brinu da će sela biti okružena vjetroturbinama, kao što je, prema njegovim riječima, slučaj u Austriji.

Govoreći o povećanju potrošnje električne energije, Fico je naveo da je ono povezano sa novim investicijama, među kojima je fabrika kompanije Volvo za proizvodnju električnih automobila i fabrika za proizvodnju baterija za električna vozila u Šuranima.

On je dodao da će dodatnu potražnju za električnom energijom stvarati i razvoj centara podataka, kao i povećana potrošnja povezana sa vještačkom inteligencijom, prenosi Tanjug.