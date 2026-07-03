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Tiha kriza u Sloveniji: Ko će zamijeniti 100.000 radnika koji odlaze?

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ATV redakcija
03.07.2026 12:16

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Тиха криза у Словенији: Ко ће замијенити 100.000 радника који одлазе?
Foto: Pixabay

Slovenačko tržište rada ostaje stabilno, ali će se u narednim godinama suočiti sa velikim izazovom zbog starenja radne snage, pošto se između 12 i 14 odsto zaposlenih približava odlasku u penziju, prenosi danas Radio-televizija Slovenije.

Direktorka agencije za zapošljavanje Adeko Slovenija Mirela Kurt upozorila je da među radnicima u Sloveniji trenutno ima više od 114.000 ljudi starosti između 61 i 64 godine, zbog čega se u periodu od 2025. do 2028. očekuje masovniji odlazak u penziju.

Slovenija je u junu prošle godine zabilježila istorijski najnižu registrovanu nezaposlenost, sa samo 42.398 osoba bez zaposlenja, ali se zbog manjka radne snage sve više postavlja pitanje kako obezbijediti dovoljan broj radnika u narednom periodu.

Prema riječima Mirele Kurt, poslodavci i dalje imaju predrasude prema zapošljavanju mladih koji traže prvi posao, jer njihovo osposobljavanje zahtjeva dodatno vrijeme i ulaganja.

Istraživanje e-Studentskog servisa pokazalo je da mladima u Sloveniji i dalje najviše znači mogućnost napredovanja, zatim sigurnost zaposlenja, dobri međuljudski odnosi i prilike za učenje i profesionalni razvoj.

Polovina ispitanih želi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, dok 22 odsto razmišlja o pokretanju sopstvenog biznisa.

Anketa pokazuje da mladi ljudi najčešće sanjaju o karijeri u zdravstvu i tehnologiji, od ljekara do stručnjaka za robotiku, a na listi željenih zanimanja se pojavljuju i astronaut, forenzički psiholog i strateg u timu Formule 1, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Slovenija

radna snaga

Radna mjesta

Penzija

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