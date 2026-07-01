EU uvela takse od 3 evra za proizvode s Temua: Šta to znači za kupce u BiH?

U Evropskoj uniji od 1. jula stupilo je na snagu novo pravilo kojim se za pošiljke male vrijednosti do 150 evra, a koje dolaze iz zemalja trećeg svijeta, uvodi se fiksna carina od tri evra za svaku stvar iz paketa, ali građani BiH i dalje će moći naručivati bez brige, jer ove novine na njih ne utiču.

Naime, nova pravila izazvala su nedoumice i kod kupaca u BiH koji su nam se javljali u dilemi da li će i oni od sada narudžbe s Temua i drugih platformi plaćati skuplje.

Zašto nova pravila EU ne važe za građane BiH?

Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine potvrdili su za "Nezavisne novine" da se pomenuti propisi ne odnose na BiH.

"Oslobađanje, ali i obračun uvoznih dažbina za pošiljke koje se naručuju putem interneta, a putem poštanskih paketa ulaze u BiH, vršiće se kao i do sada", dodaju oni.

Koja pravila za onlajn kupovinu trenutno važe u BiH?

Oni podsjećaju da kada je u pitanju kupovina putem interneta, pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na dobra kupljena elektronskim putem koja putem poštanskih paketa ulaze u BiH do vrijednosti u iznosu od 300 KM a naručena od pravnog lica, odnosno 90 KM od fizičkog lica.

"Ovo pravilo će biti na snazi sve dok se eventualno ne donese izmjena ranije pomenutog propisa", navode iz UIO BiH za "Nezavisne novine".

Kako se nova naknada obračunava u Evropskoj uniji?

Novo pravilo koje je stupilo na snagu u Evropskoj uniji objasnili su i iz Carinske uprave Hrvatske, a kako ističu, taksa od tri evra obračunava se po svakoj pojedinoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji, a ne po paketu.

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"Pravila deklariranja ovisi o vrsti deklaracije koja se koristi. Stavka predstavlja jedna ili više vrsta robe u pošiljci s istim razvrstavanjem u carinsku tarifu, istim opisom i, ako je to predviđeno u skladu sa zahtjevima u pogledu podataka koji se primjenjuju na relevantnu carinsku deklaraciju ili na podatke koji se dostavljaju ili stavljaju na raspolaganje carinskim tijelima, istim podrijetlom", navode iz Carinske uprave Hrvatske.

Kako dodaju, naplata fiksne carine za ove pošiljke vrši se na temelju uvozne carinske deklaracije, odnosno broja stavki u njoj.

Koliko građani BiH naručuju putem Temua?

Inače, prema ranije dostupnim podacima Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine u BiH je stiglo oko 2,1 milion pošiljki s Temua što znači da je ova platforma samo u BiH zaradila milione maraka.

Šta bi se promijenilo kada bi BiH uvela iste mjere?

Kada bi i BiH slijedila politiku Evropske unije i uvela pomenute takse, zasigurno je da bi se broj narudžbi sa ove platforme drastično smanjio.

"Bojala sam se da će se ova odluka odraziti i na nas, jer obično što Evropa uvede, mi poštujemo ili prepišemo. Ako se desi da krenemo njihovim stopama, Temu, s koga naručujem često, zasigurno će otići u prošlost, jer bi tad sve bilo preskupo", kaže Maja M. iz Banjaluke, prenose Nezavisne novine.