Dnevnica 150 KM, ali radnika ne mogu naći ni lupom

Nedostatak radne snage poljoprivrednicima je veliki problem, čemu svjedoče i proizvođači krompira koji daju dnevnicu do 150 KM, ali radnika ni lupom ne mogu pronaći.

U Ljubuškom se privodi kraju ovogodišnja berba ranog krompira, a iako sezonu ocjenjuju prosječnom, ističu da se već godinama suočavaju s istim problemom – nedostatkom radne snage.

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Najveći proizvođači ranog krompira nalaze se u zapadnim selima Ljubuškog, među kojima su Vojnići, Šipovača i Veljaci. Ovogodišnja proizvodnja odvijala se u nešto težim uslovima zbog obilnih padavina u februaru, koje su odgodile sadnju.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika "Plodovi zemlje“ Dubravko Buco Vukojević izjavio je za "Slobodnu Dalmaciju" da je ove godine zasađeno između 300 i 350 hektara ranog krompira te da je proizvedeno između 5.000 i 6.000 tona

Početna cijena plasteničkog krompira iznosila je oko 2,50 KM po kilogramu, dok je kasnije pala na između 0,80 i 1 KM. Prema riječima Vukojevića, proizvođači mogu ostvariti zaradu kada prodajna cijena dostigne oko jedne konvertibilne marke po kilogramu, što im predstavlja motiv da nastave proizvodnju i naredne godine.

Ni prodaja, ni proizvodnja - problem je druge prirode

Ipak, najveći izazov nije proizvodnja niti plasman, već pronalazak radnika za sezonske poslove. Kako navodi Vukojević, dnevnica za osmosatni rad u polju iznosi 150 KM, ali uprkos tome zainteresovanih gotovo da nema.

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Ističe da razlog nije visina zarade, već činjenica da mladi danas imaju veliki izbor drugih poslova i rijetko se odlučuju za sezonski rad u poljoprivredi. Dodaje da poslove u polju uglavnom prihvataju osobe starije od 50 godina, dok je sve manje mlađih koji žele raditi na takvim poslovima.

Nedostatak sezonskih radnika posljednjih godina postao je jedan od najvećih problema domaće poljoprivrede, zbog čega proizvođači sve teže organizuju berbu i druge sezonske radove, uprkos sve većim dnevnicama koje nude radnicima.