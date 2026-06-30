Minić: Investicije će dostići 7,3 milijarde KM

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će investicije u Republici Srpskoj dostići vrijednost od oko 7,3 milijardi KM već za mjesec dana.
Minić je naglasio da je ovaj rast investicija rezultat rada rukovodstva Republike Srpske na njenom međunarodnom kredibilitetu.
"Za neke dionice auto-puteva koje radimo sada imamo po tri potencijalna partnera sa kojima razgovaramo. To govori da Republika Srpska ima snagu i mogućnost da napravi iskorak koji smo dugo čekali", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.
On je dodao da sve to treba da bude ispraćeno intenzivnim radom Vlade Republike Srpske, ali i odlukama koje će donijeti Narodna skupština Republike Srpske.
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