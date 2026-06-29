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Dizel negdje pao ispod 2,30 KM, u drugim mjestima oko 2,70

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ATV redakcija
29.06.2026 22:33

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Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Vozače u Bosni i Hercegovini obradovala su kretanja cijena goriva posljednjih dana pa je tako u jednom gradu dizel pao ispod 2,30 konvertibilnih maraka (KM)

Nakon smirivanja situacije na svjetskom tržištu nafte i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, cijene goriva nastavile su padati na benzinskim pumpama širom BiH.

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Prema posljednjim podacima, najniže cijene trenutno su zabilježene u Cazinu, gdje litar dizela košta svega 2,29 KM, što je ujedno i najniža evidentirana cijena u Bosni i Hercegovini.

U Cazinu se litar benzina Super 95 prodaje za 2,30 KM, Super 98 košta 2,56 KM, dok je cijena autoplina (LPG) 1,31 KM.

I u većini drugih gradova zabilježene su niže cijene. U Sarajevu se dizel može pronaći već od 2,69 KM, Super 95 od 2,64 KM, a Super 98 od 2,46 KM po litru.

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U Bihaću je dizel takođe 2,69 KM, dok je benzin Super 95 među najjeftinijima i iznosi 2,64 KM. Gračanica, Banovići, Hadžići i Gradačac takođe bilježe minimalnu cijenu dizela od 2,69 KM.

U Mostaru najniža cijena dizela trenutno iznosi 2,68 KM, dok je u Ilidži takođe 2,68 KM, a u Grudama 2,80 KM po litru.

Pad cijena dolazi kao posljedica stabilizacije prilika na svjetskom tržištu energenata, a vozači se nadaju da će trend pojeftinjenja biti nastavljen i narednih sedmica.

(Crna hronika)

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gorivo

Cijene goriva

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