Osumnjičeni u bjekstvu, snažna eksplozija u Monaku: Ima povrijeđenih

U ponedjeljak oko 21 sat po lokalnom vremenu u Monaku je odjeknula snažna eksplozija.

Prema prvim izvještajima, došlo je do eksplozije u ulici Rue Reverend-Pjer-Lui-Frolja, nakon što je muškarac navodno ostavio torbu na mjestu događaja.

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Kako se navodi, osumnjičeni je i dalje u bjekstvu, dok su ekipe hitnih službi odmah upućene na lice mjesta.

Pojedini izvještaji takođe navode da bi moglo biti više povrijeđenih ili stradalih, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Policija je na terenu i u toku je potraga za osumnjičenim. Prema nepotvrđenim informacijama najmanje tri osobe su povrijeđene.

(Telegraf)