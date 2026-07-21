Logo

Lavrov stigao na samit ASEAN-a na Filipinima, očekuje se susret sa Rubijom

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 11:45

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Manilu, gdje će učestvovati na skupovima u okviru Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN).

Avion ruske vladine delegacije sletio je na aerodrom u Manili.

Od 21. do 23. jula Lavrov će učestvovati na sastancima ministara spoljnih poslova u formatima Rusija – ASEAN, Istočnoazijskog samita (EAS) i Regionalnog foruma ASEAN-a za bezbjednost (ARF).

Kako je ranije saopštila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, ruska delegacija, predvođena Lavrovom, iznijeće ocjenu situacije u azijsko-pacifičkom regionu, uključujući, kako je navela, jačanje konfliktnog potencijala usljed politike Zapada usmjerene na militarizaciju regiona i širenje blokovskih mehanizama.

Аргентина

Fudbal

FIFA pokrenula istragu nakon finala Svjetskog prvenstva

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da je na marginama ministarskih sastanaka u Manili predviđen bogat program bilateralnih razgovora Sergeja Lavrova sa kolegama ne samo iz zemalja ASEAN-a, već i iz drugih djelova svijeta.

Zaharova je ranije saopštila i da se priprema susret šefova diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Sergeja Lavrova i Marka Rubija.

Američki Stejt department potvrdio je da će Rubio boraviti u Manili od 19. do 23. jula povodom skupova ASEAN-a, a američki državni sekretar je izjavio da je spreman da se sastane sa Lavrovom na marginama tih događaja, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Marko Rubio

Sastanak

Rusija

Sjedinjene Američke Države

Komentari (0)

Pročitajte više

Аргентинци Хулијан Алварез (9) и Лионел Меси (10) славе након гола који је постигао њихов саиграч Енцо Фернандез током полуфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Fudbal

FIFA pokrenula istragu nakon finala Svjetskog prvenstva

40 min

0
Мотоциклиста тешко повријеђен у судару код Брода

Hronika

Motociklista teško povrijeđen u sudaru kod Broda

43 min

0
Ријека Сава

Region

U rijeci Savi pronađena tijela dva strana državljana

44 min

0
Саобраћајна несрећа у Сарајеву.

Hronika

Tragedija u Sarajevu: Vozač trotineta preminuo nakon udesa

51 min

0

Više iz rubrike

Импресиван поглед на древни Партенон у Атини на позадини ведрог плавог неба.

Svijet

U blizini Akropolja izbodeni turisti

2 h

1
Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Svijet

Donlad Tramp uveo carine od 50 odsto na robu iz Kanade

4 h

0
Стан кључеви

Svijet

Haos u Njemačkoj: Ponuda stanova drastično pala, a kirije su otišle u nebo

4 h

0
Авион

Svijet

Obustavljeni letovi za Dubai i Rijad zbog bezbjednosne situacije

4 h

0

  • Najnovije

12

05

Paklene temperature u Grčkoj: Na krovovima izmjereno 75 stepeni

11

53

Planirate putovanje u EU s djecom? Pogledajte koja nova pravila i troškovi vas očekuju

11

49

Na obali jezera Gazivode počelo rušenje vikendica u vlasništvu Srba

11

45

Lavrov stigao na samit ASEAN-a na Filipinima, očekuje se susret sa Rubijom

11

40

FIFA pokrenula istragu nakon finala Svjetskog prvenstva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima