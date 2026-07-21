Lavrov stigao na samit ASEAN-a na Filipinima, očekuje se susret sa Rubijom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Manilu, gdje će učestvovati na skupovima u okviru Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN).

Avion ruske vladine delegacije sletio je na aerodrom u Manili.

Od 21. do 23. jula Lavrov će učestvovati na sastancima ministara spoljnih poslova u formatima Rusija – ASEAN, Istočnoazijskog samita (EAS) i Regionalnog foruma ASEAN-a za bezbjednost (ARF).

Kako je ranije saopštila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, ruska delegacija, predvođena Lavrovom, iznijeće ocjenu situacije u azijsko-pacifičkom regionu, uključujući, kako je navela, jačanje konfliktnog potencijala usljed politike Zapada usmjerene na militarizaciju regiona i širenje blokovskih mehanizama.

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Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da je na marginama ministarskih sastanaka u Manili predviđen bogat program bilateralnih razgovora Sergeja Lavrova sa kolegama ne samo iz zemalja ASEAN-a, već i iz drugih djelova svijeta.

Zaharova je ranije saopštila i da se priprema susret šefova diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Sergeja Lavrova i Marka Rubija.

Američki Stejt department potvrdio je da će Rubio boraviti u Manili od 19. do 23. jula povodom skupova ASEAN-a, a američki državni sekretar je izjavio da je spreman da se sastane sa Lavrovom na marginama tih događaja, prenosi Sputnjik.