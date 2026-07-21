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U blizini Akropolja izbodeni turisti

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 10:14

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Импресиван поглед на древни Партенон у Атини на позадини ведрог плавог неба.
Foto: Kevin Lee/Pexels

U blizini Muzeja Akropolj u Atini, nepoznati muškarac izbo je nožem dvoje američkih turista grčkog porijekla.

Napadač je jutros oko 8.00 časova napao muškarca i ženu blizu ulaza u muzej, u podnožju brda Akropolj.

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Žena je zadobila lakše povrede noge, dok je muškarac zadobio teže povrede ruke, a obje žrtve su prevezene u bolnicu vozilom hitne pomoći.

Policija je saopštila da napadač, koji je u pritvoru, ima psiholoških problema, objavio je "Katimerini".

Prvobitne informacije ukazuju na to da je napadač 60-godišnji grčki državljanin, koji je u prošlosti hapšen zbog vrijeđanja ljudi i posjedovanja noža.

"Katimerini" napominje da su takvi napadi rijetki u Grčkoj.

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Na brdu Akropolj u Atini nalazi se gotovo 2.500 godina star hram Partenon, kao i drugi spomenici, koji privlače milione turista. Oko 4,6 miliona ljudi posjetilo je tu lokaciju prošle godine.

(Srna)

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Tagovi :

Atina

turisti

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