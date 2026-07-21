U blizini Akropolja izbodeni turisti

Autor:ATV redakcija
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U blizini Muzeja Akropolj u Atini, nepoznati muškarac izbo je nožem dvoje američkih turista grčkog porijekla.
Napadač je jutros oko 8.00 časova napao muškarca i ženu blizu ulaza u muzej, u podnožju brda Akropolj.
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Žena je zadobila lakše povrede noge, dok je muškarac zadobio teže povrede ruke, a obje žrtve su prevezene u bolnicu vozilom hitne pomoći.
Policija je saopštila da napadač, koji je u pritvoru, ima psiholoških problema, objavio je "Katimerini".
Prvobitne informacije ukazuju na to da je napadač 60-godišnji grčki državljanin, koji je u prošlosti hapšen zbog vrijeđanja ljudi i posjedovanja noža.
"Katimerini" napominje da su takvi napadi rijetki u Grčkoj.
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Na brdu Akropolj u Atini nalazi se gotovo 2.500 godina star hram Partenon, kao i drugi spomenici, koji privlače milione turista. Oko 4,6 miliona ljudi posjetilo je tu lokaciju prošle godine.
(Srna)
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