Muškarac pao sa krova direktno na beton: Ljekari mu se bore za život

Autor:ATV redakcija
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Muškarac S. A. (64) sa Novo Beograda zadobio je teške povrede. On je pao sa krova crkve direktno na beton.
Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 16 časova na uglu Ulica 11. oktobra i Nikole Tesle. Prema saznanjima Telegraf.rs, S. A. je bio na krovu crkve gdje je radio na sanaciji oluka, kada se u jednom trenutku okliznuo i sa visine pao direktno na beton u crkvenom dvorištu.
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Užasavajući prizor zatekao je prolaznike, a na mjesto događaja ubrzo je stigla policijska patrola iz Surčin koja je zatekla povrijeđenog muškarca u lokvi krvi.
Ljekari Hitne hitne pomoći odmah su prevezli S. A. u Urgentni centar. Prema riječima ljekara, muškarac se nalazi na Odjeljenju Šok A i životno je ugrožen. Konstatovane su mu izuzetno teške tjelesne povrede: prelom ključne kosti, prelom drugog rebra sa lijeve i rebra sa desne strane, kontuzija jetre, prelom kostiju lica, kao i krvarenje na mozgu.
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Policija je obavila uviđaj, a obaviješteno je i nadležno tužilaštvo.
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