Muškarac pao sa krova crkve, zadobio teške povrede

Muškarac star oko 50 godina teško je povrijeđen danas nakon što je pao sa krova crkve u naselju Bečmen kod Beograda.

Prema prvim informacijama, muškarac je izvodio radove na krovu crkve kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, pao i zadobio teške tjelesne povrede, prenosi Blic.

Na mjesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenom ukazala prvu pomoć.

Kako se saznaje, muškarac je nakon pada zatečen bez svijesti, a potom je u teškom stanju prevezen u Urgentni centar.

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate, a biće utvrđene istragom.