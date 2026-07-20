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Muškarac pao sa krova crkve, zadobio teške povrede

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 18:09

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Muškarac star oko 50 godina teško je povrijeđen danas nakon što je pao sa krova crkve u naselju Bečmen kod Beograda.

Prema prvim informacijama, muškarac je izvodio radove na krovu crkve kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, pao i zadobio teške tjelesne povrede, prenosi Blic.

Na mjesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povrijeđenom ukazala prvu pomoć.

Kako se saznaje, muškarac je nakon pada zatečen bez svijesti, a potom je u teškom stanju prevezen u Urgentni centar.

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate, a biće utvrđene istragom.

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Tagovi :

povrijeđen muškarac

pao sa crkve

Srbija

Hitna pomoć

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