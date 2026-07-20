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Ukrao automobil iz dvorišta, pa sletio sa puta: Pobjegao sa mjesta nesreće, ključni dokaz ostavio na sjedištu

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 14:20

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Kod Obrenovca se odigrala prava drama, kada je automobil za koji se sumnja da je ukraden iz privatnog dvorišta sletio sa puta, a vozač je potom pobjegao i za sobom ostavio vozilo.

Prema prvim nezvaničnim saznanjima do kojih je došao Telegraf.rs, mještanin Velikog polja primjetio je oko 2 časa da je automobil izletio sa puta i obavijestio policiju. Po dolasku na lice mjesta, policajci su zatekli napušteno vozilo, dok je na suvozačevom sjedištu pronađen mobilni telefon za koji se sumnja da pripada osumnjičenom, a koji bi mogao da bude značajan za dalju istragu.

Sumnja se da je za sada nepoznata osoba neovlašteno uzela automobil, a zatim tokom vožnje izgubila kontrolu nad vozilom i sletjela sa kolovoza. Nakon nezgode, osumnjičeni je pobjegao sa mjesta događaja prije dolaska policije.

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Kako se saznaje, daljom provjerom utvrđeno je da je automobil, prije nego što je ukraden, bio parkiran u privatnom dvorištu, a ključevi su se nalazili u kontakt bravi, što je, kako se sumnja, omogućilo osumnjičenom da ga bez većih poteškoća odveze.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osobe koja se sumnjiči da je ukrala automobil i izazvala saobraćajnu nezgodu, dok će sve okolnosti ovog slučaja biti utvrđene daljom istragom.

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Krađa

Automobil

Obrenovac

sletio automobil

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