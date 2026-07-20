Ukrao automobil iz dvorišta, pa sletio sa puta: Pobjegao sa mjesta nesreće, ključni dokaz ostavio na sjedištu

Kod Obrenovca se odigrala prava drama, kada je automobil za koji se sumnja da je ukraden iz privatnog dvorišta sletio sa puta, a vozač je potom pobjegao i za sobom ostavio vozilo.

Prema prvim nezvaničnim saznanjima do kojih je došao Telegraf.rs, mještanin Velikog polja primjetio je oko 2 časa da je automobil izletio sa puta i obavijestio policiju. Po dolasku na lice mjesta, policajci su zatekli napušteno vozilo, dok je na suvozačevom sjedištu pronađen mobilni telefon za koji se sumnja da pripada osumnjičenom, a koji bi mogao da bude značajan za dalju istragu.

Sumnja se da je za sada nepoznata osoba neovlašteno uzela automobil, a zatim tokom vožnje izgubila kontrolu nad vozilom i sletjela sa kolovoza. Nakon nezgode, osumnjičeni je pobjegao sa mjesta događaja prije dolaska policije.

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Kako se saznaje, daljom provjerom utvrđeno je da je automobil, prije nego što je ukraden, bio parkiran u privatnom dvorištu, a ključevi su se nalazili u kontakt bravi, što je, kako se sumnja, omogućilo osumnjičenom da ga bez većih poteškoća odveze.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osobe koja se sumnjiči da je ukrala automobil i izazvala saobraćajnu nezgodu, dok će sve okolnosti ovog slučaja biti utvrđene daljom istragom.