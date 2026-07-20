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Nevenu Hot krive za smrt kćerke: Ona se oglasila potresnim riječima

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 08:56

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Невена Хот
Foto: Instagram

Život Nevene Hot obilježili su brojni teški trenuci. Međutim, bivša učesnica ''Parova'' i glumica filmova za odrasle sada se suočila sa najvećim gubitkom koji jedan roditelj može da doživi.

Njena ćerka A.T. (23) tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči prije dva dana.

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Dok se porodica, prvenstveno njena majka, u ovim teškim trenucima priprema za sahranu nasljednice, njoj stižu brojne uvredljive poruke.

O tome je pisala na svom Fejsbuku, gdje je zamolila za malo razumijevanja.

- Svi koji pišete da mi je dijete zaslužilo da umre zbog mojih grijehova, sram da vas bude. Prvo.. kojih grijehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari? Moje dijete nije bila narkomanka... bila je školovana, anđeoskog srca i duše... neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje! - napisala je Nevena.

Stigle su joj brojne poruke podrške, a osim saučešća, ljudi su joj pisali i da izdrži i da su tu za nju u svakom trenutku.

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Podsjetimo, kobna tragedija dogodila se oko 1.30 časova poslije ponoći, kada je automobil marke "fijat", kojim je upravljala Nevenina ćerka, izletio sa puta, udario u betonski stub i prevrnuo se na krov.

Ona je zajedno sa djevojkom D.N., koja se nalazila na mjestu suvozača, prevezena u Urgentni centar, gdje je, uprkos naporima ljekara, podlegla povredama.

Nevenina ćerka bila je uz nju u najtežim životnim periodima. Prije nekoliko godina, bivša rijaliti učesnica prošla je kroz težak period kada je pokušala da sebi oduzme život, a tada su joj pomoć pružili najbliži.

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Nevena je tada je pod jakim dejstvom sedativa sebi prerezala vene, a tada ju je u lokvi krvi pronašla drugarica i brzom reakcijom joj spasila život. Jeziv i potresan detalj iz tog mračnog perioda jeste to što su u Neveninom telefonu tada pronađene neposlate SMS poruke upućene upravo njenoj, sada tragično stradaloj, ćerki.

(Telegraf.rs)

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Nevena Hot

Kćerka Nevene Hot

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