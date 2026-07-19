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Potresne riječi Nevene Hot nakon što joj je poginula kćerka

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 15:45

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Невена Хот
Foto: Instagram

Vijest o tragičnoj smrti kćerke bivše učesnice rijalitija "Parovi", Nevene Hot, potresla je javnost.

Njena kćerka A.T. (23) izgubila je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči, kada je automobil kojim je upravljala sletio sa puta, udario u betonski stub i prevrnuo se na krov.

Невена Хот

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Ovo je tragično stradala kćerka Nevene Hot

Uprkos brzoj intervenciji ljekara, djevojka je podlegla teškim povredama.

Nakon tragedije, Nevena Hot oglasila se na društvenim mrežama i emotivnom porukom oprostila od kćerke, prenosi "Telegraf".

"Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao mog života. Od trenutka kada si došla na svijet, učinila si me najsrećnijom osobom i pokazala mi šta znači bezuslovna ljubav. Nijedna riječ ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmijeh i ono najvrednije što sam ikada imala. Zauvijek ćeš ostati najvažniji dio mog života", napisala je Nevena i dodala:

"Odlazak može da razdvoji tijela, ali nikada ljubav. Nosiću te u svom srcu dok dišem. Svaki moj dan biće ispunjen uspomenama na tvoj osmijeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donijela. Nikada te neću zaboraviti. Voljeću te beskrajno, do posljednjeg daha. Hvala ti što si bila moja kćerka i što si mi podarila najljepšu ljubav koju jedna majka može da osjeti. Obećavam da sve želje koje si imala i snove tvoja majka će za tebe ispuniti. Počivaj u miru, anđele moj. Jednog dana ćemo se ponovo sresti".

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Kćerka Nevene Hot

Nevena Hot

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