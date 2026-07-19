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Poginula kćerka Nevene Hot

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 15:04

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Невена Хот
Foto: Instagram

Kćerka bivše srpske rijaliti učesnice i glumice u filmovima za odrasle Nevene Hot poginula je u saobraćajnoj nesreći u Borči koja se dogodila juče.

Djevojka koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći u Borči kćerka je bivše rijaliti učesnice Nevene Hot, koja se takmičila u “Parovima”.

Nevenina kćerka A.T. poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 časova poslije ponoći u Borči.

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Do saobraćajne nezgode došlo je kada je “fijat”, kojim je upravljala A.T, izletio sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

Ona je zajedno sa djevojkom D.N, koja je bila na mjestu suvozača, prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula, prenosi "Informer".

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Tagovi :

Nevena Hot

Saobraćajna nesreća

nesreća

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