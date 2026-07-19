Poginula kćerka Nevene Hot

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kćerka bivše srpske rijaliti učesnice i glumice u filmovima za odrasle Nevene Hot poginula je u saobraćajnoj nesreći u Borči koja se dogodila juče.
Djevojka koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći u Borči kćerka je bivše rijaliti učesnice Nevene Hot, koja se takmičila u “Parovima”.
Nevenina kćerka A.T. poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 časova poslije ponoći u Borči.
Banja Luka
Banjalučki ćevap dobija zaštitni znak: Samo odabrane roštiljnice nosiće oznaku
Do saobraćajne nezgode došlo je kada je “fijat”, kojim je upravljala A.T, izletio sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.
Ona je zajedno sa djevojkom D.N, koja je bila na mjestu suvozača, prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula, prenosi "Informer".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
19
19
13
19
06
18
59
18
58
Trenutno na programu