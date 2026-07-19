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Detalji pucnjave u centru Beograda: Čuo pucanj u klubu, a onda osjetio da je pogođen

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 09:40

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Особа држи пиштољ у рукама, спрема се да пуца
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

N. M. (37) ranjen je jutros nešto prije pet sati u jednom klubu u Poenkareovoj ulici, saznaje Telegraf.

Muškarac je ranjen u potkoljenicu, a metak mu je prošao kroz nogu.

Prema saznanjima Telegrafa, on je rekao da je čuo pucanj i da je osjetio da je pogođen, ali da nije vidio ko je pucao.

Oni koji su svjedočili ranjavanju takođe su čuli pucanj, ali navodno niko ništa nije vidio.

Полиција Србија

Srbija

Pucnjava u centru Beograda, ranjen muškarac

Na licu mesta pronađena je čaura metka, a povrijeđeni N. M. prevezen je u Urgentni centar.

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Pucnjava

Beograd

Ranjen muškarac

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