Detalji pucnjave u centru Beograda: Čuo pucanj u klubu, a onda osjetio da je pogođen

N. M. (37) ranjen je jutros nešto prije pet sati u jednom klubu u Poenkareovoj ulici, saznaje Telegraf.

Muškarac je ranjen u potkoljenicu, a metak mu je prošao kroz nogu.

Prema saznanjima Telegrafa, on je rekao da je čuo pucanj i da je osjetio da je pogođen, ali da nije vidio ko je pucao.

Oni koji su svjedočili ranjavanju takođe su čuli pucanj, ali navodno niko ništa nije vidio.

Srbija Pucnjava u centru Beograda, ranjen muškarac

Na licu mesta pronađena je čaura metka, a povrijeđeni N. M. prevezen je u Urgentni centar.