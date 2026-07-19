Policija uletjela i prekinula nastup Dare Bubamare

Policija je uletjela u jedan plažni bar i prekinula nastup pjevačice Dare Bubamare na crnogorskom primorju. Dobar provod i veselje samo je iznenada prestalo.

Policija je uletjela u plažni bar zbog racije koju je sprovela, piše "Telegraf".

Dara je odmah prekinuta i sklonjena sa bine.

Svima je naređeno da sjednu, nakon čega je policija počela da vrši provjeru.

Kako saznaje pomenuti portal, Kaća Grujić i Dara su sjedile duže od pola sata okružene policijom.

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Dečko joj se provodio na nastupu

Na Darinom nastupu provodio se i nekoliko decenija mlađi dečko od kojeg se Dara ne odvaja.

On se veselio u društvu njenih bliskih prijatelja i koleginice Katarine Grujić.

Bubamarin dečko se sve vrijeme snimao i veselio uz njene hitove, dok je ispijao flašu za flašom.