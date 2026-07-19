Maja Marinković zaprepastila izjavom: "Imala sam bar 19 prekida trudnoće"

Autor:ATV redakcija
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Rijaliti učesnica Maja Marinković, poznata po brojnim skandalima, nedavno je šokirala javnost priznanjem o prekidima trudnoće.
Ona je otkrila:
"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan poslije i imala bar 19 prekida trudnoće", šokirala je starleta svojom izjavom.
Maja se osvrnula i na svoj odnos sa ocem, Radomirom Marinkovićem Takijem, priznajući da je uvijek radila po svom i da je niko, pa ni on, nije mogao zaustaviti.
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"Uvijek sam bila svojeglava. Ni Taki nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome, jer moj otac sve sluša. Dio ovoga zna, ali, naravno, ne sve", zaprepastila je ona, prenosi Blic.
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