Sloba Vasić nasmijan nakon teškog perioda: Slavlje u njegovom domu

Sloba Vasiž je podijelio dirljive trenutke sa pratiocima. Naime, on je u toplini porodičnog doma proslavio 35. rođendan.

Nakon izuzetno teškog životnog perioda i boravka u klinici “Laza Lazarević”, koji su obilježili protekli period, pjevač ponovo ima iskren osmijeh na licu.

Zdravlje Šta se može desiti ako pojedemo meso svinje zaražene afričkom kugom?

Najveću radost i podršku u ovim trenucima pružila mu je njegova nasljednica, koja mu je tokom proslave radosno sjedila u krilu dok su zajedno duvali svijećice. Slavljenik nije krio sreću što ovaj dan provodi u društvu svoje mezimice, koja je očigledno njegov najveći pokretač i motivacija za bolje sutra.

Ispod rođendanskih fotografija odmah su počele da se nižu brojne čestitke kolega i fanova, koji su Slobi poželjeli prije svega zdravlje, mir i uspješan povratak na muzičku scenu.

“Neke stvari sam radio i bez razmišljanja”

Podsjetimo, pjevač Sloba Vasić proslavio se takmičenjem u “Zvezdama Granda”, a kako kaže, zbog nekih situacija je zažalio što je postao poznat.

– Počeo sam da radim sa 14 godina, tata me je jedva pustio. Ta prva kafana u kojoj sam pjevao je bila 500 metara od naše kuće. Sjećam se koliko je majka plakala kada sam odlazio iz Subotice, otac isto. Traumatično je bilo, stresno, ali otac mi je rekao da me pušta da bih sebi napravio bolji život – prisjetio se.

Kako kaže, želio je da postane poznat, ali je zažalio.

Region Turisti u Hrvatskoj šokirani cijenama: ''Skuplje nego u Parizu i Londonu''

– Tada jesam, ali bilo je kasnije situacija i kada sam se pokajao što sam postao poznat. Znaš svoje sposobnosti i vrijednosti, znaš koliko možeš da ideš, znaš svoje vokalne sposobnosti… rekao je Sloba, pa dodao:

– Tokom popularnosti nisam razmišljao ni o čemu, zato što me to nosilo, to je bila baš ogromna popularnost i nisam imao vremena da razmišljam. Neke stvari sam radio i bez razmišljanja. Živjelo se opušteno, bio sam svjestan te popularnosti, gdje god se okrenem samo čujem ‘Sloba Vasić’, i danas me ljudi na ulici sreću i znaju moje pjesme – pričao je pjevač.

(Blic)