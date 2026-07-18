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Predomislio se: Gvardiola trebao da bude novi selektor Engleske

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:35

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Пеп Гвардиола
Foto: Tanjug/Martin Rickett/PA via AP

Pep Gvardiola bio je veoma blizu da preuzme reprezentaciju Engleske 2024. godine, otkriva ugledni Atletik.

Prema navodima britanskog medija, Fudbalski savez Engleske (FA) imao je usmeni dogovor sa slavnim španskim stručnjakom, kojeg je vidio kao idealnog nasljednika Gareta Sautgejta.

Plan je bio da Gvardiola preuzme “Tri lava” nakon isteka ugovora sa Mančester sitijem, odnosno po završetku sezone 2024/25. Međutim, do preokreta je došlo kada je Katalonac odlučio da ostane na Etihadu i potpiše novi dvogodišnji ugovor sa “građanima”.

Zbog takvog razvoja situacije, čelnici FA morali su da promijene planove i angažuju Tomasa Tuhela, koji je na kraju dobio posao selektora, CDM.

Gvardiola je ipak napustio Mančester siti nakon završetka sezone 2025/26, čime je okončao desetogodišnju eru na klupi engleskog velikana.

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Španski stručnjak ranije je više puta isticao da ga privlači rad u reprezentativnom fudbalu, pa nije isključeno da bi se njegovo ime ponovo moglo naći na listi želja FA ukoliko u budućnosti dođe do rastanka sa Tuhelom.

Za sada, međutim, njemački stručnjak ostaje na klupi Engleske uprkos porazu od Argentine (2:1) u polufinalu Svjetskog prvenstva, pa će eventualna priča o dolasku Gvardiole morati da sačeka neka druga vremena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Pep Gvardiola

Engleska

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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