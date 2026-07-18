Šta se može desiti ako pojedemo meso svinje zaražene afričkom kugom?

Dok se hiljade grla eutanaziraju kako bi se spriječilo dalje širenje virusa, glavno pitanje koje muči potrošače glasi: Šta će nam se desiti ako slučajno pojedemo meso zaražene svinje?

Region Turisti u Hrvatskoj šokirani cijenama: ''Skuplje nego u Parizu i Londonu''

Za ljude nema opasnosti

Sagovornici Blic Biznisa iz struke su kategorični afrička kuga za zdravlje ljudi ne predstavlja nikakvu opasnost.

Vesna Milićević, doktor veterinarske medicine i šef odjeljenja za virusologiju pri Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije, ističe da se ova bolest ne prenosi na ljude.

– Ukoliko se slučajno dogodi da pojedete meso svinje zaražene afričkom kugom, neće vam se desiti apsolutno ništa. Čak i ako je životinja bila u fazi inkubacije bez vidljivih simptoma, meso je potpuno bezbjedno za ljudsku ishranu, a nikakve tegobe neće imati ni kućni ljubimci poput pasa i mačaka – navela je ona.

Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije (PKS), potvrđuje nam da AKS nije zoonoza.

Iako je virus izuzetno otporan na spoljne faktore i lako se prenosi među životinjama putem hrane, opreme ili odjeće, on nije opasan po čovjeka.

Društvo U jeku sezone odmora: Na ovim granicama su najduža čekanja

Tržište se “ljulja”, očekuje se skok cijena

Iako zdravlje nije ugroženo, novčanici građana bi mogli biti. Budimović upozorava da će afrička kuga neminovno uzburkati tržište.

– Do sada je u Srbiji eutanazirano više od 20.000 svinja, a najveći gubici su u Sremu i Mačvi. Činjenica je da možemo očekivati korekcije cijena svinjskog mesa, jer ono čega nema dovoljno na tržištu, po pravilu dobija višu cijenu – navodi on.

Ipak, u PKS se nadaju da neće doći do ogromnih oscilacija, s obzirom na to da Srbija proizvodi dovoljno svježeg svinjskog mesa za sopstvene potrebe, dok se meso za preradu uglavnom uvozi.

Stroge mjere i kazne

Država je već proglasila vanrednu situaciju u nekoliko gradova, a ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je drastične mjere.

– Kazne za nepoštovanje biosigurnosnih mjera biće maksimalno pooštrene, a nekima će biti trajno zabranjeno držanje svinja.

Nauka i tehnologija Jedna stvar će biti strogo kažnjena na Iksu

Stručnjaci podsjećaju da je ključ borbe u higijeni, dezinfekciji i sprečavanju kontakta sa divljim svinjama, jer za ovu bolest nema lijeka niti vakcine.

Jedini način za suzbijanje lanca zaraze je eutanazija oboljelih životinja, što direktno nanosi ogromnu ekonomsku štetu gazdinstvima.

Kako se virus prenosi: “Prisutan na svakom koraku”

Ministar je naglasio da afrička kuga svinja predstavlja izuzetno opasan virus za koji ne postoji vakcina. Prenosi se gotovo svim:

Obućom i odjećom ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim područjem.

Prevoznim sredstvima i različitim predmetima.

Kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom ili opremom.

Ilegalnim transportom i švercom svinja iz zaraženih područja.

Nepropisnim odlaganjem uginulih životinja van gazdinstava.

Društvo Počelo je: Lokalne nepogode zahvataju dijelove Srpske

Šta je afrička kuga?

Afrička kuga svinja je opasna zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odjećom i vozilima.

Uprava apeluje na pojačane biosigurnosne mere i pravovremeno prijavljivanje svake sumnje na bolest. I dalje važi, najveći problem problem kod ove bolesti jeste nepredvidivost. Lijek ne postoji.