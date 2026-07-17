Logo

Jutarnji ritual od samo 20 minuta može vam popraviti dan

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 20:26

Komentari:

0
Буђење устајање истезање кревет
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Dok nekim ljudima buđenje ujutru pada veoma lako, drugi stalno odlažu alarm i osjećaju se umorno bez obzira na to koliko su spavali.

Sada je nova studija iz Japana otkrila rješenje koje pomaže - izlaganje prirodnoj svjetlosti ujutru.

Лото / Лутрија

Društvo

Četiri igrača osvojila lijepe pare: Izvučeni Loto brojevi u 57. kolu

Kako iskoristiti prirodnu svjetlost za smanjenje jutarnje iscrpljenosti?

Studija, objavljena u časopisu "Building and Environment", ispitivala je tri različita jutarnja scenarija: izloženost prirodnoj svjetlosti od svitanja pa sve do buđenja, izloženost prirodnoj svjetlosti 20 minuta prije buđenja i izostanak izloženosti prirodnoj svjetlosti prije buđenja.

Istraživači su utvrdili da je grupa koja nije bila izložena prirodnoj svjetlosti prije buđenja osjećala najveći jutarnji umor. Od preostale dvije grupe, ona koja je bila izložena prirodnoj svjetlosti 20 minuta prije buđenja osjećala je najmanje umora nakon ustajanja. Dakle, kada je riječ o jutarnjoj prirodnoj svjetlosti, zašto veža izloženost nije i bolja?

Sve se svodi na činjenicu da vrijeme svitanja varira u zavisnosti od godišnjeg doba i geografskog područja, kaže dr Daisuke Macušita, vodeži autor studije. Vremenski uslovi i položaj prozora takođe utiču na to kada že se soba ispuniti prirodnom svjetlošću.

илу-шљиве-храна-20032026

Ekonomija

Dnevnica 100 KM, ali radnika nema: ''Ove godine je nenormalan rod''

- Savremeni način života vezan je za fiksno vrijeme odlaska na posao i povratka s njega, bez obzira na to kada sunce izlazi. Jutarnja svjetlost može dovesti do lakšeg sna, ali 5 sati ujutru je prerano. Čini se da je najbolje rješenje izloženost svjetlosti oko 20 minuta poslije buđenja - objašnjava on prenosi Real Simple.

Zašto nam prirodno svjetlo pomaže da se probudimo?

Odgovor se svodi na naš cirkadijalni ritam – ili unutrašnji sat tijela koji govori našim organima koliko je sati napolju, kaže dr Dejvid Benavides, ljekar medicine spavanja.

- Ako je izlaganje svjetlosti pogrešno tempirano, cirkadijalni sat se poremeti. Prirodno svjetlo pruža najjači i najrobusniji signal cirkadijalnom satu, omogužavajuži optimalne ritmove hormona, raspoloženja i ponašanja.

илу-ракија-22092025

Vicevi

Vic dana: Rakija za braću

Iako je veliki dio našeg cirkadijalnog ritma genetski unaprijed programiran, možemo uticati na njegove aspekte – a svjetlost je njegov najjači spoljašnji signal.

- Kako svjetlost ulazi u naše oči, ona pomaže u regulisanju glavnog sata tijela, poznatog i kao "suprahijazmatično jezgro" – koji se nalazi u mozgu. Ovo zauzvrat signalizira da li treba pomeriti vrijeme/ritam ranije ili kasnije Savladavanje ovog koncepta može poboljšati vrijeme spavanja i buđenja, raspoloženje, energiju i opšte zdravlje.

(NovostiMagazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

buđenje

razbuđivanje

zdravlje

Komentari (0)

Pročitajte više

Хрватска: У хотелу направио рачун од 650 евра, па побјегао

Region

Hrvatska: U hotelu napravio račun od 650 evra, pa pobjegao

3 h

0
пјевачица Дара Бубамара

Scena

Dara Bubamara otkazala nastupe u Budvi: Oglasila se na Instagramu

3 h

0
Владица Станковић хвата поскока

Srbija

Najpoznatiji srpski zmijolovac snimio borbu s otrovnicom

3 h

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Region

Infekcija kože napunila pedijatrijske ambulante

3 h

0

Više iz rubrike

Кафа

Zdravlje

Zašto se uz kafu uvijek služi čaša vode?

6 h

0
Родондредон

Zdravlje

Dijete završilo u bolnici zbog cvijeta iz parka

1 d

0
Спавање

Zdravlje

Da li spavamo manje zbog visokih temperatura: Evo kako tropske noći utiču na san

2 d

0
Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.

Zdravlje

Simptomi kod uboda ose koje ne smijete da ignorišete: Mogu biti pogubni

2 d

0

  • Najnovije

21

53

Vatra guta bazu: Iran izveo stravične napade

21

42

Turista u Crnoj Gori rezervisao mjesto na plaži tepihom: ''To se Aladin parkirao''

21

32

Sutra slavimo Svetog Doroteja: Jedan običaj bi trebao ispoštovati svaki vjernik

21

30

Sati čekanja na vrelini: Ogromne gužve na više graničnih prelaza

21

18

Prvi detalji tragičnog požara: Vatrogasci provalili vrata i zatekli tijela

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima