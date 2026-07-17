Jutarnji ritual od samo 20 minuta može vam popraviti dan

Dok nekim ljudima buđenje ujutru pada veoma lako, drugi stalno odlažu alarm i osjećaju se umorno bez obzira na to koliko su spavali.

Sada je nova studija iz Japana otkrila rješenje koje pomaže - izlaganje prirodnoj svjetlosti ujutru.

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Kako iskoristiti prirodnu svjetlost za smanjenje jutarnje iscrpljenosti?

Studija, objavljena u časopisu "Building and Environment", ispitivala je tri različita jutarnja scenarija: izloženost prirodnoj svjetlosti od svitanja pa sve do buđenja, izloženost prirodnoj svjetlosti 20 minuta prije buđenja i izostanak izloženosti prirodnoj svjetlosti prije buđenja.

Istraživači su utvrdili da je grupa koja nije bila izložena prirodnoj svjetlosti prije buđenja osjećala najveći jutarnji umor. Od preostale dvije grupe, ona koja je bila izložena prirodnoj svjetlosti 20 minuta prije buđenja osjećala je najmanje umora nakon ustajanja. Dakle, kada je riječ o jutarnjoj prirodnoj svjetlosti, zašto veža izloženost nije i bolja?

Sve se svodi na činjenicu da vrijeme svitanja varira u zavisnosti od godišnjeg doba i geografskog područja, kaže dr Daisuke Macušita, vodeži autor studije. Vremenski uslovi i položaj prozora takođe utiču na to kada že se soba ispuniti prirodnom svjetlošću.

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- Savremeni način života vezan je za fiksno vrijeme odlaska na posao i povratka s njega, bez obzira na to kada sunce izlazi. Jutarnja svjetlost može dovesti do lakšeg sna, ali 5 sati ujutru je prerano. Čini se da je najbolje rješenje izloženost svjetlosti oko 20 minuta poslije buđenja - objašnjava on prenosi Real Simple.

Zašto nam prirodno svjetlo pomaže da se probudimo?

Odgovor se svodi na naš cirkadijalni ritam – ili unutrašnji sat tijela koji govori našim organima koliko je sati napolju, kaže dr Dejvid Benavides, ljekar medicine spavanja.

- Ako je izlaganje svjetlosti pogrešno tempirano, cirkadijalni sat se poremeti. Prirodno svjetlo pruža najjači i najrobusniji signal cirkadijalnom satu, omogužavajuži optimalne ritmove hormona, raspoloženja i ponašanja.

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Iako je veliki dio našeg cirkadijalnog ritma genetski unaprijed programiran, možemo uticati na njegove aspekte – a svjetlost je njegov najjači spoljašnji signal.

- Kako svjetlost ulazi u naše oči, ona pomaže u regulisanju glavnog sata tijela, poznatog i kao "suprahijazmatično jezgro" – koji se nalazi u mozgu. Ovo zauzvrat signalizira da li treba pomeriti vrijeme/ritam ranije ili kasnije Savladavanje ovog koncepta može poboljšati vrijeme spavanja i buđenja, raspoloženje, energiju i opšte zdravlje.

(NovostiMagazin)