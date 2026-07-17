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Hrvatska: U hotelu napravio račun od 650 evra, pa pobjegao

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 18:46

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Хрватска: У хотелу направио рачун од 650 евра, па побјегао
Foto: Envato/bilyanas1

Državno tužilaštvo u Čakovcu podiglo je optužnicu protiv 66-godišnjeg Miljenka Š. On je osumnjičen da je početkom februara ove godine u hotelu Terbotz u Gornjem Međimurju napravio račun od gotovo 650 evra, a zatim pobjegao bez plaćanja.

Lažno se predstavio kao vozač

Prema optužnici, u hotel je stigao 6. februara i boravio tri dana. Osoblju na recepciji predao je ličnu kartu, ali im je lažno rekao da je zaposlen u transportnoj kompaniji i da mora sačekati popravku službenog vozila. U stvarnosti je nezaposlen te prima penziju i inkluzivni dodatak u ukupnom iznosu od oko 700 evra mjesečno.

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Tokom boravka koristio je smještaj, usluge restorana i minibar, a čak je i častio druge goste pićem, tražeći da se svi troškovi evidentiraju na račun njegove sobe.

Sumnja vlasnika i bijeg iz hotela

Vlasnik hotela u svom iskazu naveo je da mu je Miljenko Š. od samog početka bio sumnjiv. Nije mu bilo logično da radi kao profesionalni vozač jer je imao vidljivo oštećenje oka. Kada ga je o tome upitao, Miljenko Š. odgovorio je da mu vozačka dozvola vrijedi do jeseni.

Iz hotela je otišao rano ujutro 9. februara, bez odjave. Osoblje je utvrdilo da nije platio račun u iznosu od 649,12 evra te da je ispraznio minibar. Vlasnik hotela slučaj je odmah prijavio policiji.

Djelimično priznao djelo

Nakon što ga je policija kontaktirala, Miljenko Š. telefonom je zvao sina vlasnika hotela i više puta obećavao da će podmiriti dug, što nikada nije učinio.

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Tokom ispitivanja djelimično je priznao djelo. Potvrdio je da je boravio u hotelu i napravio dug, ali je tvrdio da ga je cijelo vrijeme namjeravao platiti novcem koji je navodno trebao dobiti. Tužilaštvo smatra da je prevarantska namjera postojala od samog početka, s obzirom na lažno predstavljanje i njegovu finansijsku situaciju, prenosi Avaz.

Višestruki povratnik sa 29 presuda

U optužnici se posebno ističe da je Miljenko Š. višestruko osuđivana osoba. Iza sebe ima čak 29 pravosnažnih presuda, uglavnom zbog imovinskih krivičnih djela poput krađa i prevara, a prva presuda datira iz 1981. godine.

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Tužilaštvo smatra da ga ni bezuslovne zatvorske kazne do sada nisu odvratile od činjenja novih krivičnih djela. Zbog prevare u hotelu za njega je zatražena kazna zatvora u trajanju od 11 mjeseci.

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Hrvatska

prevara

Hotel

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