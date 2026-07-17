Sletio sa puta automobilom, pa visio iznad provalije: Helikopter učestvovao u spasavanju

U blizini Plitvičkih jezera, na teško dostupnom terenu, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je automobil nakon slijetanja sa puta ostao visiti iznad provalije.

Kako je saopštila Policijska uprava ličko-senjska, na mjesto nezgode odmah su upućeni vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

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Na teren su izašla dva tima Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije te tim Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije iz Slunja, a poletjela su i dva helikoptera hitne medicinske službe, iz Rijeke i Zagreba.

Nakon zahtjevne intervencije vozilo je u 12.15 sati uspješno izvučeno. U njemu se nalazilo petoro državljana Danske, troje djece i dvoje odraslih.

Jedno dijete helikopterom je prevezeno u KBC Rijeka, dok je otac prevezen u Zagreb. Oboje su zadobili politraume. Majka i još dvoje djece vozilima hitne pomoći prevezeni su u zadarsku bolnicu.

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Njihove povrede nisu opasne za život, a jedno dijete je u nezgodi prošlo bez povreda. Okolnosti koje su dovele do slijetanja vozila s ceste biće utvrđene policijskim uviđajem.

(Večernji list)