Majka (40) tukla kćerku i prijetila da će je unakaziti: Užas u Zemunu

Policijski službenici PS Zemun donijelu su odluku o zadržavanju G.Z. (40) zbog osnovane sumnje da je počinila nasilje u porodici na štetu svoje kćerke.

Osumnjičenoj se stavlja na teret da je krivično djelo izvršila dana 15.07.2026. godine, na teritoriji GO Zemun, kada je ugrozila spokojstvo i tjelesni integritet člana svoje porodice-maloljetne ćerke, na taj što je pod dejstvom alkohola uputila prijetnje da će koristiti oruđe podobno da tijelo teško povrijedi i rukama istoj zadala tjelesne povrede.

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Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičena nije priznala izvršenje krivičnog djela Nasilje u porodici.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnijelo prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenoj zbog postojanja dva zakonska razloga-osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i svjedoka i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo.

(Telegraf.rs)