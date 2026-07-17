U Sevastopolju spriječen teroristički napad

U blizini spomenika podignutom povodom tri vijeka ruske mornarice spriječen je teroristički napad u Sevastopolju.

Napad su spriječili pripadnici ruskih snaga bezbjednosti, saopšteno je iz Federalne službe bezbjednosti /FSB/, direkcije za Krim i Sevastopolj.

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U saopštenju se navodi da iza zavjere stoji pedesetsedmogodišnji Ukrajinac, koji ima nacionalističke i separatističke stavove.

Od početka specijalne vojne operacije, on je aktivno pratio internet sajtove koji prikupljaju informacije o ruskim vojnim objektima i vojnicima, uzbunama za vazdušnu opasnost, te ukrajinskim napadima dronovima i raketama.

"U proljeće 2025, naučio je kako da proizvodi i koristi eksplozivne naprave, a u ljeto iste godine napravio improvizovanu eksplozivnu napravu koju je planirao da upotrijebi za izvršenje terorističkog čina - eksplozije u blizini spomenika podignutom povodom 300 godina ruske mornarice. Čovjek je držao ovu napravu u svom domu dok je nisu zaplijenili pripadnici obezbjeđenja", ističe FSB.

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Protiv neimenovanog muškarca pokrenut je krivični postupak zbog nezakonite kupovine, posjedovanja, transporta ili rukovanja eksplozivnim napravama ili eksplozivnim materijama i pripremanja terorističkih aktivnosti. Slučaj je predat sudu.

(Srna)