Skandal u komšiluku: Policajci imali odnos u službenom autu, muž pronašao snimke

Policiju u Hrvatskoj potresa veliki skandal nakon što je otkriveno da je nekoliko policajaca u više navrata, za vrijeme radnog vremena i u službenom automobilu, imalo se*sualne odnose.

Navodno su se na različitim mjestima i u različito vrijeme upuštali u odnose s istom ženom sa područja Požeško-slavonske županije.

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Portal "Telegram" navodi da ima podatke o identitetima spomenute žene, kao i trojice policajaca koji su u tome učestvovali.

Pokušaj zataškavanja

Cijeli slučaj se, prema dostupnim informacijama, počeo rasplitati nakon što je policija zaprimila prijavu o obiteljskom nasilju u mjestu gdje živi spomenuta žena.

Nakon što joj je suprug oduzeo mobilni telefon, zamolila je komšinicu da nazove 112, nakon čega je na intervenciju stigla patrola iz obližnje policijske stanice.

Policajci su nakon uviđaja izuzeli telefon, navodno zato što ih je suprug upozorio da se u njemu nalaze kompromitujući snimci.

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Izvor upućen u slučaj navodi kako su službenici policijske stanice, pregledajući sadržaj mobilnog telefona, ostali zapanjeni kada su na eksplicitnim fotografijama prepoznali svoje kolege.

Prema istom izvoru, slučaj se pokušalo zataškati, ali to je postalo nemoguće nakon što je nekoliko kompromitujućih fotografija počelo kružiti u javnosti, zbog čega je događaj morao biti prijavljen.

Škrti odgovor policije

Nakon saznanja o događaju o kojem se već naveliko priča u županiji, "Telegram" je u ponedjeljak, 13. jula, poslao upit nadležnoj policijskoj upravi.

Zanimalo ih je imaju li saznanja o neprimjerenom ponašanju najmanje trojice policajaca, odnosno jesu li se upuštali u se*sualne odnose za vrijeme radnog vremena i u službenim vozilima.

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Novinar je takođe od policije tražio zvaničnu informaciju o tome sprovode li se istrage, šta je preduzeto i o kolikom se tačno broju policajaca radi.

U upitu su naveli i prezimena trojice policijskih službenika, kao i inicijale žene te naziv ustanove u kojoj je zaposlena, zatraživši odgovor do utorka u 12 sati.

U utorak prije podneva nazvali su portparola PU požeško-slavonske, koja je rekla da su u upravi svi još duboko potreseni zbog pogibije kolege Marija Pjerabona u saobraćajnoj nesreći prošle subote.

Novinari su zamoljeni za strpljenje te im je obećano da će odgovoriti na upit nakon provjere dojava, vjerovatno tokom srijede.

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Tog dana u 15 sati "Telegramu" je stigao vrlo kratak odgovor, u kojem nije odgovoreno na većinu poslatih pitanja.

Odgovor PU požeško-slavonske prenosimo u cjelosti: "Obavještavamo vas da Policijska uprava požeško-slavonska ne sprovodi policijske istrage u vezi s navodima na koje se odnosi vaš upit. Istovremeno, u toku su provjere navoda o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika".