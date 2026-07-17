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Sudar cisterne i automobila na auto-putu: Kilometarske kolone

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 12:48

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Судар цистерне и аутомобила на ауто-путу: Километарске колоне
Foto: Facebook / Radio Slavonija

Na auto-putu A3 u smjeru Lipovca u Hrvatskoj cisterna se prevrnula poslije sudara s putničkim automobilom te je saobraćaj u prekidu, a vozači se suočavaju s višekilometarskim kolonama.

Zbog sudara je u potpunosti blokiran saobraćaj u smjeru istoka, prenose hrvatski mediji. Još uvijek nema informacija o povrijeđenima.

Udes se dogodio prije izlaza za Popovaču, a formirala se višekilometarska kolona vozila, saopštili su Policijska uprava Sisačko-moslavačke županije i Hrvatski auto-klub (HAK).

Prema podacima HAK-a, kolona kod izlaza duga je oko sedam kilometara.

Dojavu o nezgodi policija je zaprimila oko 9.10 časova.

Nakon kontakta s putničkim automobilom, cisterna se prevrnula i svojim položajem blokirala obje saobraćajne trake, prenosi Indeks.hr.

Policijski službenici obavljaju uviđaj kako bi utvrdili tačne okolnosti nezgode.

Hrvatski auto-klub saopštio je da je saobraćaj između čvorova Križ i Popovača, u smjeru Lipovca, u prekidu. Iza mjesta nezgode formirala se kolona vozila duga oko pet kilometara.

Vozači koji putuju prema istoku mogu koristiti obilazni pravac regionalnim putem ŽC3124 između čvorova Križ i Popovača.

Saobraćaj u smjeru Zagreba odvija se bez posebnih ograničenja.

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udes

Saobraćajna nesreća

Zagreb

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