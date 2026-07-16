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Pokušao da opljačka sopstvenu suprugu

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 16:52

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili su jednu osobu iz Podgorice osumnjičenu za razbojništvo.

Zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo uhapšen je E. Z. (41) iz Podgorice.

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"On se sumnjiči da je 13.07.2026. godine, u popodnevnim časovima, došao do prodajnog objekta – kioska, u dijelu grada Stari aerodrom, gdje je od oštećene, zaposlene u objektu, koja je inače njegova supruga, tražio novac. Kada je oštećena odbila da mu preda traženi novac, imenovani je prišao registar kasi, u trenutku kada je ona otključala kasu kako bi vratila kusur jednoj od mušterija i pokušao da iz kase otuđi novac", saopšteno je iz UP.

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Tom prilikom, E. Z. je pokušao da odgurne oštećenu u stranu kako bi uzeo novac, ali je ona uspjela da zaključa kasu. Nakon toga, lice se udaljilo iz prodajnog objekta.

E.Z. je u zakonom predviđenom roku priveden državnom tužiocu na dalju nadležnost.

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