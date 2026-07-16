Zastrašujući prizor kod obale Crne Gore: Snimljena ogromna ajkula!

Snimak ajkule izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama, nakon što su mnogi pomislili da je reč o opasnoj velikoj beloj ajkuli.

Stručnjaci, međutim, smatraju da je verovatnije da je na snimku mako ajkula, vrsta koja nije nepoznata u Jadranskom moru.

Društvenim mrežama kruži snimak iz Crne Gore na kojem je, kako se tvrdi, velika bela ajkula. Video je navodno nastao blizu ulaza u Bokokotorski zaliv, prenosi DuList.

Autor snimka uveren je da je reč o velikoj beloj ajkuli, jednoj od najvećih i najopasnijih vrsta za čoveka, a sa njim su se složili i brojni korisnici u komentarima.

Naučnik: Verovatnije je da se radi o mako ajkuli

Međutim, Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Crne Gore smatra da se, na osnovu onoga što se može videti na snimku, verovatno radi o mako ajkuli (dugonosoj ajkuli), čija građa često podseća na onu velike bele ajkule.

B92