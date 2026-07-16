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Otkrivena formacija morskog vulkana kod ostrva Trinidad nakon zemljotresa u Venecueli

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 12:33

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Земљотрес Венецуела
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Nakon snažnih zemljotresa 24. juna u Venecueli, obalski pojas na ostrvu Trinidad se naglo podigao i do šest metara iznad nivoa mora, što je izazvalo formiranje novog morskog vulkana i izdizanje obale koje je izmenilo mapu regiona.

Prema riječima naučnika, vulkanski konus se uzdizao četiri metra iznad morskog dna i sastoji se od meke gline, stijena i blokova bogatih kalcitom, a zbog svoje izloženosti i jakih talasa, podleže brzoj eroziji.

Prema riječima stručnjaka, otkriveno je da je lanac pokreta sa epicentrom u Venecueli povećao pritisak pod zemljom, pored toga što je izazvao aktivaciju višestrukih blatnih vulkana u susednoj zemlji, što mijenja morski život i geografiju te nacije, prenosi VTV.

Prema riječima geonaučnika Ksavijera Munana, razorni zemljotresi koji su pogodili Venecuelu 24. juna geološki su izmijenili dijelove jugozapadne obale susednog Trinidada i Tobaga, gdje se zemljište izdiglo i stotine morskih životinja je uginulo.

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Munan je sproveo terenska istraživanja u pogođenim područjima i izjavio medijima da su dijelovi obale Galfe, u Sedrosu, podignuti za oko šest metara tokom snažnih potresa.

Iznenadno izdizanje ostavilo je raže, ribe, rakove i drugi morski svijet nasukanim daleko iznad nove obale, koja je ostala prepuna skeletnih ostataka.

"Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Stotine životinja je uginulo na toj obali za nekoliko sekundi", objasnio je Munan.

Stručnjaci su dokumentovali značajne promjene u području, koje se nalazi 11 kilometara od Venecuele, zemlje od koje je odvojeno prije oko 7.000 godina zbog porasta nivoa mora.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

vulkan

nauka

Zemljotres Venecuela

Zemljotres

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