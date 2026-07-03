Vulkan Mutnovski izbacio stub pepela visok oko pet kilometara

Autor:ATV redakcija
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Vulkan Mutnovski na ruskom poluostrvu Kamčatka izbacio je stub vulkanskog pepela visok oko pet kilometara, saopštili su nadležni.
Stručnjaci upozoravaju da nije isključeno da pepeo padne i na obližnja naseljena mjesta.
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