Vulkan Mutnovski izbacio stub pepela visok oko pet kilometara

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Vulkan Mutnovski na ruskom poluostrvu Kamčatka izbacio je stub vulkanskog pepela visok oko pet kilometara, saopštili su nadležni.

Stručnjaci upozoravaju da nije isključeno da pepeo padne i na obližnja naseljena mjesta. (sputnik srbija)

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