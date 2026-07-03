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Vulkan Mutnovski izbacio stub pepela visok oko pet kilometara

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 10:54

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Вулкан
Foto: Telegram/ Sputnik Srbija

Vulkan Mutnovski na ruskom poluostrvu Kamčatka izbacio je stub vulkanskog pepela visok oko pet kilometara, saopštili su nadležni.

Stručnjaci upozoravaju da nije isključeno da pepeo padne i na obližnja naseljena mjesta.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

vulkan

erupcija vulkana

pepeo

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