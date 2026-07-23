Poruka vozačima: "Prilagodite brzinu"

Neprilagođena brzina jedan je od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. I baš zato organizovana je kampanja „Lako je brzinu smanjiti“ u cilju povećanja bezbjednosti u saobraćaju.

"U zadnjih nekoliko godina statistički pokazatelji se nisu puno promijenili, znači, brzina kretanja vozila i dalje je jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nezgoda, negdje procentualno oko 15% - 20% uzroka svih saobraćajnih nezgoda predstavlja neprilagođena brzina uslovima i stanju puta", rekao je Boško Savić, zamjenik komandira Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH pooštrene su kazne za nesavjesne vozače, međutim statistika se mnogo ne mijenja, vozači i dalje krše saobraćajne propise. Tokom narednog mjeseca vozače u cijeloj Republici Srpskoj očekuju punktovi na kojima će se mjeriti brzina kretanja.

"Svim vozačima koji prekoračuju brzinu, odnosno voze nepropisno i neprilagođenom brzinom dijeliće se kao znak upozorenja mirisni osvježivači za vozila crvene boje sa porukom da voze sporije, da uspore, a onim vozačima koji poštuju ograničenje brzine ćemo se zahvaliti sa porukom hvala bam što poštujete ograničenje", rekla je Jelica Lubura, Auto-moto savez Republike Srpske.

PU Banjaluka za prošlu godinu zabilježila je oko 4300 saobraćajnih nezgoda, a sa smrtnim ishodom šest. Dok za tekuću 2026. godinu zabilježeno je već sedam saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom.

Apel vozačima da svoju brzinu prilagode uslovima na putevima Republike Srpske, zajednička je poruka Auto-moto saveza i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.