Logo

Premijeru stiglo pismo od milionera: Njihovom zahtjevu se niko nije nadao

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 20:10

Komentari:

0
Лидер Лабуристичке странке Енди Бернам објављује објаву на друштвеним мрежама након посјете добротворној установи за бескућнике „Пасаж“ у Лондону, у понедјељак, 20. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Christopher Furlong

Grupa milionera, uključujući bivšeg fudbalera Garija Linekera i muzičkog producenta Brajana Inoa, uputila je pismo novom britanskom premijeru Endiju Bernamu tražeći da im se poveća porez, prenose mediji.

"Mi to možemo da priuštimo. Ne govorimo o višim porezima za one koji svakog dana ustaju i odlaze na posao kako bi zaradili za život, već o onima najbogatijima čiji prihodi potiču od bogatstva koje posjeduju", navelo je u pismu 120 bogatih Britanaca.

U pismu, koje je inicirala organizacija "Patriotski milioneri", dodaje se da bi ova mjera dovela do pravednijeg društva i poziva na "preraspodjelu bogatstva i moći od onih najbogatijih".

"Patriotski milioneri" se zalažu za uvođenje poreza od dva odsto na bogatstvo veće od 10 miliona funti.

Među ostalim potpisnicima su scenarista filma "Noting Hil" Ričard Kertis i škotska književnica Val Mekdermid, kao i bivši finansijski trgovac Gari Stivenson, koji se sada zalaže za društvenu jednakost, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Endi Bernam

Velika Britanija

plaćanje poreza

milioner

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда и извоз широм свијета

Ekonomija

Novi stočarski div: Gradi se kompleks za 22 hiljade goveda i izvoz širom svijeta

3 h

0
Конвертибилна марка (КМ) је званична валута у Босни и Херцеговини, која се дијели на 100 фенинга, а њен курс је везан за евро. Међународна ознака ове валуте је BAM, а шифра је 977.

Ekonomija

Zašto je 1 marka manja od 50 feninga?

4 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijene nafte rastu: Probijena psihološka granica

5 h

0
Новац

Ekonomija

Republički zavod za statistiku: Kolege iz FBiH neprofesionalne, njihove tvrdnje su netačne

5 h

0

  • Najnovije

21

00

Sabalenka otkrila šta ju je Đoković naučio: „Kopiram najboljeg“

20

45

Herojski podvig: Policajci spasili vozača iz nabujale rijeke

20

36

Ipak ima izuzeća: Brisel usvojio 21. paket sankcija Rusiji

20

35

Da li ste više svoj znak ili podznak u horoskopu?

20

24

Kad kaže cijenu jagnjetine ljudi se prevrnu: Ilija radi na plus 50, a u ovom mu je spas

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima